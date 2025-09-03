Río de Janeiro toma el testigo de Las Palmas de Gran Canaria

Star Sailors League Gold Cup (SSL), que nació a imagen y semejanza de la Copa del Mundo de Fútbol, ya tiene sede para su segunda edición: Río de Janeiro. La ciudad brasileña recoge así el testigo de la que fue la primera sede, Las Palmas de Gran Canaria en el año 2023 y será el epicentro de la vela mundial del 18 de noviembre al 13 de diciembre de 2026, cuando 40 naciones de los cinco continentes luchen por el título de campeón del mundo en las aguas de la bahía de Guanabara.

España es la actual subcampeona de la SSL Gold Cup después de caer en la final frente a Hungría en aguas canarias en el año 2023.

El anuncio oficial se realizó en Marina da Glória, el mismo escenario que acogió las regatas olímpicas en 2016. Allí se desveló también el logotipo oficial del evento, con la presencia del vicealcalde de Río, Eduardo Cavaliere; el secretario de Deportes, Guilherme Schleder; el CEO de la CBVela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro; y el director ejecutivo de World Sailing, David Graham.

«Brasil está preparado para acoger grandes competiciones y Río es el mejor lugar para recibir a la SSL Gold Cup», destacó Marco Aurélio. Desde Visit Rio, su CEO Luiz Strauss subrayó que este evento «refuerza a la ciudad como destino deportivo y potencia su legado como ciudad olímpica».

World Sailing ha otorgado a la prueba el estatus de «Evento Especial», un reconocimiento reservado a pocas regatas en el mundo. «Ya hay más de 65 países confirmados para participar. La universalidad del evento es lo que lo hace único», señaló Graham.

La SSL Gold Cup nació en 2022 y estrenó sus finales en 2023 en España, con formato inspirado en el Mundial de fútbol: fase de grupos, cruces eliminatorios y una gran final que en aquella ocasión coronó a Hungría como primer campeón. Italia y Países Bajos completaron el podio y Brasil terminó octavo, liderado por Robert Scheidt y Martine Grael, entre otras estrellas de la vela brasileña.

En 2026, además de la fase final, Río acogerá del 10 al 16 de noviembre la clasificación continental de América. Marina da Glória abrirá sus puertas al público con un village para visitantes y retransmisiones en directo en plataformas digitales.

La bahía de Guanabara volverá así a ser un escenario icónico, donde vela, espectáculo y deporte de élite se darán la mano para un evento que promete cifras globales de seguimiento aún mayores que en la primera edición, que alcanzó más de tres millones de visualizaciones en directo.