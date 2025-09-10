La Regata Rey Juan Carlos I cumple una década

Del 12 al 14 de septiembre, el Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) organiza la 10ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster, una de las citas más esperadas de la temporada que reunirá a más de un centenar de embarcaciones en la ría de Pontevedra. Ocho clases competirán durante tres intensas jornadas: ORC 0–2, ORC 3–4, ORC 5 y Open, Clásicos, 6 Metros, J80, Optimist y Vela Adaptada. Además, estarán en juego el Trofeo Diputación de Pontevedra (6 Metros), el Trofeo Xacobeo (ORC) y el Trofeo Presidente de la Xunta.

Los Optimist abrirán la competición el viernes a las 14:00 horas, tras el clínic internacional celebrado esta semana. Una flota con representación de once países, que refuerza la dimensión internacional de la regata, será la encargada de inaugurar el espectáculo en el agua. Ese mismo día, a partir de las 16:00 horas, tomarán el relevo las flotas de ORC, Clásicos y 6 Metros, mientras que Open, J80 y Vela Adaptada debutarán el sábado.

«Es un orgullo para la Diputación de Pontevedra apoyar un evento que ya es un referente del calendario nacional y que cada vez tiene mayor proyección internacional», señaló Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación. Por su parte, desde El Corte Inglés, patrocinador principal, se subraya la importancia del compromiso con la inclusión y la visibilidad de la discapacidad: «Queremos que todas las personas puedan disfrutar del deporte, y esta regata es una magnífica forma de hacerlo posible».

Pedro Campos, presidente del RCNS, destacó la relevancia de la cita para la proyección exterior de Galicia: «Queremos que la regata sea también una puerta de entrada para que equipos de todo el mundo descubran las Rías Baixas, su hospitalidad y su cultura marinera».

Además de la competición en el agua, el village en el RCNS será protagonista con la campaña «Galicia Sabe Amar», ofreciendo degustaciones de productos del mar y pinchos elaborados con alimentos certificados. El espacio abrirá el 12 y 13 de septiembre de 19:00 a 22:00 horas y el domingo 14 de 17:00 a 20:00 horas, reforzando el vínculo entre deporte, gastronomía y cultura.

