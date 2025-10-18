Suscribete a
rolex middle sea race 2025

La regata oceánica más bonita del mundo

La regata cuenta con 120 barcos en línea de salida y un único español

El Galbula 10 navegando en aguas maltesas
J.S.

Los bastiones de La Valeta, en Malta, acogieron la salida de la 46 Rolex Middle Sea Race, cuyo recorrido de 606 millas náuticas alrededor de Sicilia es considerado el más bello de la navegación oceánica mundial. Entre los cerca de 120 barcos participantes, el ... Galbula 10 de Pedro Gonzalo Ybarra es el único de pabellón español, pero una docena de equipos cuentan con tripulantes españoles a bordo.

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
