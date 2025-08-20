La Regata Juan de la Cosa abre la Semana Náutica

El Real Club Náutico de El Puerto de Santa María ya está engalanado para vivir su gran semana de vela

El Puerto de Santa María y la bahía gaditana se convierten en el centro neurálgico de la vela de crucero en España, con la celebración a partir del jueves 21, de dos citas históricas: la 31ª Regata Juan de la Cosa y la 54ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María.

Organizadas por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, ambas competiciones reunirán a más de 40 embarcaciones y 350 regatistas hasta el domingo 24, cifras que suponen un récord de participación en los últimos años.

La Semana Náutica, conocida como popularmente como 'El Sherry', es la regata de crucero más antigua de España, mientras que la Juan de la Cosa homenajea al célebre navegante y cartógrafo cántabro, estrechamente vinculado a la ciudad. Juntas forman una de las semanas más prestigiosas y exigentes del calendario nacional, puntuables para los circuitos autonómico y nacional de crucero.

Entre los favoritos destacan el Salona 37 'DE6 Copiadoras Costa Luz', reciente podio en el Trofeo de la Reina, y el Grand Soleil 37 'Brujo', de Federico Linares, vigente campeón que aspira a revalidar sus títulos y sumar su noveno triunfo en la Juan de la Cosa. También sobresale la presencia del Ulisses Inútil Team, que regresa con Dioni Martínez al timón, así como de unidades de gran eslora como el Baltic 61 'Merdocq', el Swan 42 'MarAmigo' o el 56 pies 'Gálbula'.

El cartel lo completan nombres de peso como Arturo Montes con el Habibi, campeón de Europa ORC con el Estrella Damm; el Trebolísimo Dos Asisa de Curro Azcárate, actual campeón andaluz; o el Cádiz con Elcano, con regatistas de referencia de la bahía gaditana.

El programa deportivo comenzará el jueves a las 16:00 horas con un carrusel de boyas en la bahía. El viernes se disputarán dos mangas clave para la Juan de la Cosa, con entrega de trofeos en Bodegas Caballero. El fin de semana quedará reservado a la Semana Náutica, que concluirá el domingo con la entrega del Catavino de Oro en La Cabaña.

Además de los títulos absolutos, se otorgarán premios especiales como el Trofeo Fundación Caja Rural del Sur, el Trofeo Vistahermosa, la distinción a la primera tripulación mixta y el Premio Sistema Bou.