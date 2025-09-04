La regata más emblemática del Monte Real Club de Yates cumple cuatro décadas

Baiona lo tiene todo preparado para acoger desde este viernes la 40ª edición del Trofeo Príncipe de Asturias, una de las competiciones más emblemáticas de la vela española organizada por el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar, con el patrocinio de ABANCA. Durante tres días, del 5 al 7 de septiembre, las Rías Baixas volverán a convertirse en epicentro de la náutica nacional con la presencia de una flota de más de 80 embarcaciones.

El campeonato, que será puntuable para el Campeonato de España de Cruceros y el Trofeo Presidente de la Xunta, reunirá a siete categorías: ORC 1-2, ORC 3, ORC 4, OPEN 1, OPEN 2, J80 y la Gestilar Ladies Cup. En total se han programado seis pruebas para los ORC, nueve para los monotipos y dos regatas costeras para la clase OPEN.

La primera salida será este viernes a las 15:00 horas para las divisiones de cruceros, mientras que los J80 y la Ladies Cup comenzarán media hora más tarde. El sábado y domingo la competición arrancará a mediodía y el broche final lo pondrá la entrega de premios, prevista para el domingo a las 18:30 en las instalaciones del club.

En los barcos de mayor eslora, el Yess Too de Rui Ramada (MRCYB), ganador absoluto del Trofeo Conde de Gondomar, parte como uno de los grandes favoritos, junto al Aceites Abril de los hermanos Pérez Canal (RCN Vigo), el Magical de Julio Rodríguez (defensor del título) y el Mirfak de la Armada Española.

En ORC 3 y 4 destacan el Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (RCN Vigo), vigente campeón, y el Orión de Javier Pérez (MRCYB), que se medirán a rivales como La Gitana de José Ángel Quintero (MRCYB) y el Urbapaz de Fran Edreira (CN Cabanas).

La clase OPEN también reunirá a nombres destacados como el Bonaventure de José Luis Ríos (RCN Vigo) y el portugués Saplicco II Quinta Lamosa de Joao Serodio (YC do Porto).

La flota de J80, con más de 30 barcos inscritos, volverá a ser una de las más numerosas y competitivas, con representación de Galicia, Valencia, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Baleares y Portugal. El Okofen de Javier de la Gándara, campeón del pasado año, y el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro figuran entre los principales candidatos.

La vela femenina, protagonista

La Gestilar Ladies Cup, que cumple su 29ª edición, reunirá a seis equipos femeninos con 36 regatistas de primer nivel. Entre ellas, las campeonas olímpicas Sofía Toro y Ángela Pumariega, la olímpica Alicia Cebrián y la defensora del título Pilar Casares. La competición, que se disputará en los monotipos Figaro del club, volverá a ser un referente en la promoción de la vela femenina en España, con nueve pruebas programadas en la bahía de Baiona.

