El Pez de Abril es la esperanza española en la Copa del Rey Mapfre

La bahía de Palma empieza a parecerse a la que nos tiene acostumbrados de forma más o menos habitual en las Copa del Rey Mapfre. Después de dos primeros días de vientos suaves y de direcciones diversas, a causa de diversos frentes que afectaron a la isla de Mallorca, el mitjorn, viento de sur, casi embat, entró con más intensidad que en los días anteriores, unos 10 nudos, y se pudieron disputar dos buenas pruebas.

Después de dominio total de la flota internacional en todas las clases ORC, se ha roto esta hegemonía y la clase ORC A se ha convertido en un oasis en el que los dos primeros clasificados son dos barcos españoles, dos campeones del mundo, dos barcos que están acostumbrados a ganar cuando navegan en tiempo real, y ahora también en compensado. El murciano Pez de Abril de José María Meseguer y en Nadir de Pedro Vaquer se han colocado en primera y segunda posición, superando al alemán Elena Nova de Christian Plump, que se había colocado en cabeza y que además defiende el título. Y dentro de este bosque de ClubSwan 42, el cuarto es el italiano Selene Alifax, aparecen en quinta y sexta posición los dos DK 46, Estrella Damm de Nacho Montes y HM Hospitales de Oscar Chaves, que si bien ganaron una prueba cada uno de ellos en tiempo real, y que buscarán en algún momento el asalto al podio, aunque los 42 pies se lo están poniendo complicado.

En esta clase hubo un incidente entre el X-Odessa y el Koyre-Spirit of Nerina, uno de los favoritos, después de que en la llegada a boya el barco montenegrino apuró demasiado y se enganchó con el palo del italiano, teniendo que retirarse ambos barcos con daños.

Toda esta situación pero, puede cambiar radicalmente en el momento que se celebre la quinta prueba, donde entrará en juego un descarte, que puede hacer saltar la banca.

Entre los barcos más grandes, los ORC 0, como era de esperar los TP52 de las últimas generaciones no están dado opción, donde el italiano Vudu -pendiente de una protesta- consiguió mantener el liderado, pero con su compatriota Blue le sigue a tan solo medio punto. El estadounidense Vesper, que es el que está ganando más pruebas en tiempo real y está plagado de regatistas del American Magic, es tercera a un punto y medio del líder. Todo apunta que en este tramo final se lo jugarán todo entre los tres. A partir de ahí aparece el Urbania de Tomás Gasset, que está haciendo una buena Copa del Rey, pero está a más de diez puntos de los puestos de podio, jugándose la posición con el subcampeón del mundo de TP52, Spirit of Malouen.

Desde Cádiz llegan Aurelio Guzmán y Pablo Guitián con el Escuela de Navegación Taboga, que están siendo una de las sorpresas en ORC B, con un antiguo BH41 están siendo la alternativa española en una clase que también está por dos estonios, primero Technonicol y tercero, Sugar 3 y el italiano Sideracoris, que es segundo. Pero el Guardamago está esperando su oportunidad, ya que descartará un 21, y a partir de ahí volverá probablemente a la cabeza.

Donde parece que no hay demasiadas alternativas, al menos en cuanto a ganar la Copa del Rey Mapfre es en ORC C donde el pequeño Cape 31 Earlybird alemán no está dando ningún tipo esperanza ya que saca seis puntos al segundo, el italiano Sarchiapone Fuoriserie. Tercero es el Nunota Cafiver de Antonio Porres y que patronea Mon Cañellas. Uno de los favoritos es el Fala Pouco pierde comba, quinto, y los que están esperando como agua de mayo el descarte son el Les Roches y JP Financial D6, que se quitarán de enmedio un 16,5 y un 20 puestos respectivamente.

Donde la igualdad es casi absoluta entre el CN Regatas de Esther Gómez, el CN El Balís de Bàrbara Cornudella y el Baleària RCNP de María Bover, separadas por menos de un punto. A partir de ahí el CN Arenal de Blanca Company, cuarta, lo tiene más complicado.

Restan dos días de regata y de buen seguro que habrá sorpresas, ya que con la entrada del descarte, el baile de posiciones será generalizado. En principio están previstas cuatro pruebas barlovento-sotavento, y aunque hay la posibilidad en las instrucciones de regata de celebrar una segunda costera, más corta, es improbable y más teniendo en cuenta que en la última jornada habrá hora límite de salida.

Más temas:

Vela