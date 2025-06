El Pampero of Down gana la regata larga del Trofeo de SM La Reina

El Pampero of Down fue el ganador de la regata larga del Trofeo de SM La Reina

El Pampero of Down ha logrado imponerse en la regata larga ORC A2 del Trofeo SM La Reina- Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui. La flota de once embarcaciones partió a las 12:30 horas del viernes 27 de junio desde el campo de regatas Manel Casanova, en aguas del Real Club Náutico de Valencia, enfrentándose a un recorrido total de 161 millas náuticas hasta Ibiza y de regreso.

El Nicholson 35 patroneado por Rodrigo Quesada (Marina Valencia), completó el trazado en 31 horas y 22 minutos, adjudicándose así la victoria absoluta en esta regata, que forma parte del Circuito Mediterráneo de vela. La segunda posición fue para el M10 ZAS C&R, un Swan 45 de los hermanos Francés, que también representaron al RCN Valencia y habían ganado esta prueba en la edición anterior. El podio lo cerró el O'Marylou, un X 332 patroneado por Jesús de Miguel del CNM International.

La dureza del recorrido se reflejó en los dos abandonos registrados: el Tortooga, de Rafa Ruiz (RCN Valencia), y el Jambo Mar sin plástico, de Julio Sánchez (Marina Valencia).

Concluida la prueba Offshore, el XXVI Trofeo SM La Reina continuará con las regatas Inshore del 4 al 6 de julio. En estas pruebas competirán las clases ORC y J80 en recorridos barlovento-sotavento, mientras que las clases Promoción y Open alternarán entre trazados costeros y técnicos.

En esta edición, se han inscrito un total de 112 unidades procedentes de 11 países, consolidando el Trofeo SM La Reina como uno de los referentes del Mediterráneo.

Las flotas por clases son: ORC0-Mercedes-Benz Valdisa con 8 embarcaciones; ORC1-Varadero Valencia con 11 unidades, entre ellas varios Swan 45, Swan 42 y DK46; ORC2-MSC con 19 barcos; ORC3-Energy Nautic Services con 13; ORC4-Occident con 8; ORC Open-Sportnautic con 15; Promoción con 11; y la clase Monotipos J80 – Royal Blis con 9 inscritos.

