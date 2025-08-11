Regata Illes Balears Clàssics
Palma navega en la élite de la vela clásica
En su trigésima edición contará con la participación de 40 barcos históricos
Del 13 al 17 de agosto, el Club de Mar-Mallorca convertirá de nuevo a Palma en epicentro mundial de la vela clásica con la celebración de la XXX Regata Illes Balears Clàssics, una cita consolidada que reunirá a 40 embarcaciones de gran valor histórico y estético.
El comodoro del club, Manuel Nadal, anunció que esta edición contará con estrenos destacados como el Cariad, un velero de 36 metros de eslora construido en 1896, y con leyendas náuticas como The Lady Anne, Tuiga o Manitou. Los barcos competirán en categorías de Clásicos, Época (Cangreja y Bermudiana), RI Clásicos, Espíritu de Tradición y Grandes Esloras, además de una sección «Presencia» para embarcaciones singulares que participarán sin competir, como el llaüt Alzina o el Doña Francisca, de 52 metros, que acogió la presentación oficial del evento.
Los recorridos oscilarán entre 8 y 22 millas e incluirán una regata larga. Según el director general del club, José Luis Arrom, el impacto económico estimado para Baleares será de 1,7 millones de euros, un 25% más que en 2024.
Patrocinada por Marine Pool, Allianz y Howden, la Illes Balears Clàssics se ha consolidado como un referente para los amantes de la vela y la preservación del patrimonio marítimo. Este año, el Club de Mar-Mallorca destinará la recaudación por la venta de bebidas a la fundación Almas Marinas y colaborará con Sail 4 Earth, que premiará a la embarcación que más fondos recaude para la protección de reservas marinas.
La presentación oficial, celebrada a bordo del Doña Francisca, contó con la asistencia de representantes de las firmas patrocinadoras y colaboradores, así como del capitán y armador de la embarcación, Andrés López.
La regata ofrecerá también un programa social con actividades para divulgar el patrimonio marítimo: una exposición del fotógrafo náutico Nico Martínez, una conferencia del delegado de vela de la Armada, Ricardo Álvarez Maldonado, y visitas guiadas a los pantalanes a cargo de Leonardo de Vincentiis. Tras cada jornada, las tripulaciones podrán disfrutar de cócteles post regata.
La Illes Balears Clàssics forma parte del XV Trofeo Clásicos Mare Nostrum – Copa de España de Vela Clásica, del Circuito CIM 2025 (Campeonato Internacional del Mediterráneo) y de la Mediterranean Champions Cup, organizada por el Vintage Classic Yacht Club.
