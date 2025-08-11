Palma navega en la élite de la vela clásica

Del 13 al 17 de agosto, el Club de Mar-Mallorca convertirá de nuevo a Palma en epicentro mundial de la vela clásica con la celebración de la XXX Regata Illes Balears Clàssics, una cita consolidada que reunirá a 40 embarcaciones de gran valor histórico y estético.

El comodoro del club, Manuel Nadal, anunció que esta edición contará con estrenos destacados como el Cariad, un velero de 36 metros de eslora construido en 1896, y con leyendas náuticas como The Lady Anne, Tuiga o Manitou. Los barcos competirán en categorías de Clásicos, Época (Cangreja y Bermudiana), RI Clásicos, Espíritu de Tradición y Grandes Esloras, además de una sección «Presencia» para embarcaciones singulares que participarán sin competir, como el llaüt Alzina o el Doña Francisca, de 52 metros, que acogió la presentación oficial del evento.

Los recorridos oscilarán entre 8 y 22 millas e incluirán una regata larga. Según el director general del club, José Luis Arrom, el impacto económico estimado para Baleares será de 1,7 millones de euros, un 25% más que en 2024.

Patrocinada por Marine Pool, Allianz y Howden, la Illes Balears Clàssics se ha consolidado como un referente para los amantes de la vela y la preservación del patrimonio marítimo. Este año, el Club de Mar-Mallorca destinará la recaudación por la venta de bebidas a la fundación Almas Marinas y colaborará con Sail 4 Earth, que premiará a la embarcación que más fondos recaude para la protección de reservas marinas.

La presentación oficial, celebrada a bordo del Doña Francisca, contó con la asistencia de representantes de las firmas patrocinadoras y colaboradores, así como del capitán y armador de la embarcación, Andrés López.

La regata ofrecerá también un programa social con actividades para divulgar el patrimonio marítimo: una exposición del fotógrafo náutico Nico Martínez, una conferencia del delegado de vela de la Armada, Ricardo Álvarez Maldonado, y visitas guiadas a los pantalanes a cargo de Leonardo de Vincentiis. Tras cada jornada, las tripulaciones podrán disfrutar de cócteles post regata.

La Illes Balears Clàssics forma parte del XV Trofeo Clásicos Mare Nostrum – Copa de España de Vela Clásica, del Circuito CIM 2025 (Campeonato Internacional del Mediterráneo) y de la Mediterranean Champions Cup, organizada por el Vintage Classic Yacht Club.