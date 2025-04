Once españoles repartidos entre siete barcos

El primer evento de las 52 Super Series 2025 en Saint-Tropez, que se celebra del 30 de abril al 4 de mayo, cuenta con once regatistas españoles a bordo de siete de los once equipos participantes. Con el británico Alegre competirán el cántabro Pablo Arrarte como burdas y la catalana Silvia Mas como floater; en el italiano Alkedo, el gallego Pablo Torrado como topo; en el hongkonés Alpha+, el balear Pedro Mas como proa; en el alemán Platoon Aviation, el balear Jordi Calafat como estratega, el cántabro Javier de la Plaza como trimmer de popa y el gallego Víctor Mariño como burdas; en el turco Provezza, el cántabro Nacho Postigo como navegante, y los baleares Matthew Barber como grinder y Joan Fullana como proa; y en el tailandés Vayu, el balear Manu Weiler como táctico.

Pablo Torrado, hasta la temporada pasada capitán de Platoon Aviation, habla de su regreso a bordo de un TP52 con el debutante Alkedo: «Me encantan los nuevos retos. Tras volver a clase TP52 hace cinco años con Platoon y haber conseguido ganar el circuito y el Mundial, dos segundos puestos en ambos y otros grandes resultados, vino el reto de construir el barco nuevo, con muy buen resultado. Ahora quería un reto nuevo: volver a navegar. Obviamente, sé que tengo margen de mejora, pero espero ir cogiéndolo poco a poco. Físicamente tuve que adaptarme (pasé de 78 a 72 kilos), pero las sensaciones son muy buenas. Alkedo es un proyecto con mucha experiencia en otras clases (ClubSwan 50, Melges 32, ClubSwan 36, Melges 40,…), hay una mezcla de tripulantes de Interlodge (Cameron Appleton, Dave Harmitage y Luke Molloy) y de su equipo de siempre, y creo que es una buena combinación. El objetivo es estar en la pelea, escapar de los últimos puestos. Hemos mejorado el barco en velocidad y ángulo de ceñida; a principios de temporada rompimos el mástil y eso nos frenó el período de aprendizaje, pero creo que iremos mejorando poco a poco. A nivel equipo, el objetivo es hacerlo lo mejor posible; si conseguimos puestos en el top cinco a final de año será un súper resultado, visto el nivelazo que hay en la clase».

Precisamente sobre ese nivel se pronuncia también Nacho Postigo, navegante de uno de los equipos con mayores aspiraciones de la flota: «El programa Provezza va a muy buen ritmo. Afrontamos esta temporada con buenas expectativas, pero obviamente seguimos aprendiendo el barco y llevará tiempo. Posiblemente estemos a mitad de camino en ese aprendizaje después de navegar sólo dos eventos la temporada pasada. Estamos cómodos en brisas suaves; cuando nos enfrentamos a nuestros rivales, vemos que nos sentimos más fuertes cuanto menos presión de viento, y no lo esperábamos. Hace dos años (cuando ganamos en Saint-Tropez) éramos súper fuertes en nuestras condiciones, lo que nos daba la flexibilidad de hacer básicamente lo que queríamos, pero lo que he visto hoy en el agua es que entre los once barcos, me gustaría que alguien me explicara cuáles son los débiles. Hay un montón de talento en cada barco, y el desarrollo de la clase ha hecho que las diferencias sean realmente mínimas. Tenemos las herramientas y el talento, pero viendo al resto, parece que es igual para todos».

La 52 Super Series Saint-Tropez Sailing Week ejerce pistoletazo de salida para el circuito de cinco eventos y hasta 50 pruebas puntuables que compone las 52 Super Series 2025. Tras estrenar la temporada en Francia, la flota competirá en Bayona (3 a 8 de junio); Cascais, Portugal (para disputar el Rolex TP52 World Championship del 1 a 6 de julio); Puerto Portals (19 a 24 de agosto); y Porto Cervo, Italia (22 a 27 de septiembre).

