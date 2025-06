Once equipos estarán en el Mundial Rolex de TP52

La flota de las 52 Super Series regresa a su sede fetiche de Cascais para disputar la edición 2025 del Rolex TP52 World Championship, la cita más importante del circuito. Once equipos de nueve nacionalidades competirán del 1 al 6 de julio en aguas portuguesas por la corona mundial de TP52.

La flota de las 52 Super Series lleva mucho tiempo esperando regresar a la legendaria costa atlántica de Portugal, una meca que suele proporcionar vientos alisios constantes y oleaje oceánico. Un escenario que históricamente ha dominado el American Magic Quantum Racing de Doug De Vos, donde los estadounidenses han ganado dos de sus siete títulos mundiales, en 2018 y 2022.

Tras su magnífico triunfo en Baiona, el líder de la provisional podría considerarse el favorito para ganar en la tercera cita de la temporada. Sin embargo, como advierte su entrenador James Lyne, muchos de los miembros más jóvenes de la tripulación no han navegado juntos con viento y olas, por lo que será un gran reto para el equipo liderado por Terry Hutchinson, que volverá a contar con Harry Melges IV al timón. De acuerdo con Lyne: «Seguimos siendo un equipo joven que no ha navegado juntos con vientos de más de 20 nudos, por lo que será un poco como un bautismo de fuego. Creo que uno de nuestros principales objetivos será no emocionarnos demasiado por el resultado de Baiona, tenemos que seguir mejorando cada día, esa es nuestra filosofía habitual como equipo; si lo hacemos, los puntos acompañarán. Hay varias cosas clave en Cascais: la primera es el manejo del barco. En julio es probable que tengamos al menos uno o dos días con vientos de más de 30 nudos, por lo que uno de nuestros grandes objetivos para el periodo de entrenamiento es practicar el manejo del barco, cometer errores y aprender de ellos. Tenemos que mejorar si queremos tener alguna posibilidad de ganar el Mundial».

Gladiator vuelve para defender

Los campeones del mundo 2024 comenzaron la temporada 2025 ganando en Saint-Tropez pero se ausentaron en Baiona. Mientras sus rivales disfrutaban de un gran evento en aguas gallegas, buena parte de la tripulación del Gladiator de Tony Langley navegaba en Cowes (Inglaterra), con vientos fuertes, en lo que el director del proyecto, Feargal Finlay, describe como «condiciones similares a las de Cascais. Sin duda, en el exterior de la isla vimos vientos y mares bastante fuertes, así que creo que estamos preparados para lo que nos depare Cascais. Tony ha pasado ocho días navegando con vientos de más de 20 nudos».

Se espera que Langley se encargue del timón, el triple campeón del mundo de TP52 Guillermo Parada de la táctica, y el ganador de America's Cup Ray Davies de la estrategia. Parada afirma: «Hace tiempo que no estamos todos en Cascais, así que estoy deseando llegar al Atlántico y que Cascais nos ofrezca lo que todos esperamos. Es un lugar que nos gusta a todos, y tengo muy buenos recuerdos. No estuvimos en Baiona, sólo navegamos con esta configuración en Saint-Tropez y obtuvimos un buen resultado allí, pero fue una semana excepcional. Es difícil decir si podremos volver a ganar. Sobre el papel, quizá algunos equipos lleguen a Cascais mejor preparados, pero nosotros vamos a intentar defender el título con todas nuestras fuerzas».

Tras perderse la segunda regata de la temporada, Gladiator ya no aspira a luchar por la general del circuito 2025. Parada destaca: «No luchar por la general nos quita presión. Podemos dar lo mejor de nosotros mismos independientemente de la temporada y esforzarnos un poco más. Y a eso se suma defender nuestro título, así que jugaremos lo más duro que podamos».

Platoon Aviation, listo para despegar

El equipo del armador y timonel alemán Harm Müller-Spreer, tres veces ganador del Rolex TP52 World Championship, terminó segundo en Baiona y es un contendiente habitual por el título mundial. El timonel Markus Wieser expresó cierta preocupación en Baiona por no haber navegado aún con vientos fuertes y olas grandes, pero su navegante, el británico Jules Salter, cree que van por buen camino:

«Creo que tenemos posibilidades. Siempre estamos en la batalla por el mundial, el barco es fuerte, el equipo es fuerte y acabamos de terminar bien en Baiona, así que nos sentimos bastante bien. Tenemos que seguir adelante. El barco es cada vez más fiable, el equipo de tierra está haciendo un trabajo cada vez mejor y estamos pensando en muchas pequeñas cosas que hacer con el rendimiento del barco. Ahora tenemos una actitud positiva y estamos trabajando duro. Este nuevo barco debería rendir mejor en condiciones de viento fuerte. La última vez que estuvimos allí tuvimos tres días de viento fuerte y tres de viento suave, y creo que esta vez podría ocurrir lo mismo. Tengo la mente abierta, Cascais es un lugar fantástico para navegar, aceptaremos lo que venga».

Resistencia y fiabilidad

La mayoría de los equipos prevén cierta variedad de condiciones durante los cinco días de competición. Pero el histórico de Cascais muestra semanas con más de 20 nudos cada día, lo que siempre supone un desafío tanto física como mentalmente. Desde esa perspectiva, cualquiera de los once equipos puede albergar esperanzas de alzar el codiciado Rolex TP52 World Championship. Entre los principales favoritos se encuentra el Sled de Takashi Okura, campeón mundial en 2021, que navegan bien con viento duro, al igual que el Alegre de Andy Soriano. Para el Alkedo del italiano Andrea Lacorte, tercero en la Royal Cup de Baiona, será su primera regata con vientos fuertes como equipo. Pero cuentan con un arma secreta: su estratega es el tres veces olímpico Álvaro Marinho, natural de Cascais, y trabajará junto a Cameron Appleton.

Parte del Mirpuri Foundation Sailing Trophy

El Rolex TP52 World Championship se celebrará junto con la sexta edición del Mirpuri Foundation Sailing Trophy, la regata multiclase más importante de Portugal. La prueba se celebrará del viernes 4 al domingo 6 de julio (el Mundial del 1 al 6) y cuenta con otras siete clases, entre las que se incluyen NHC, ORC, J/70, SB20, Snipe, Finn y Optimist.

Paulo Mirpuri, presidente de la Mirpuri Foundation, se muestra entusiasmado con esta coaboración: «Estamos muy contentos de presentar la clase TP52 en el Mirpuri Foundation Sailing Trophy por primera vez. La incorporación de las 52 Super Series eleva aún más el nivel de la regata, trayendo una competición de primer nivel a Cascais. El evento de este año será un auténtico espectáculo tanto para los regatistas como para los espectadores».

En opinión de Lars Böcking, director de sostenibilidad de la 52 Super Series: «Como circuito de gran premio de renombre mundial, estamos encantados de volver a Cascais, pero hacerlo como parte del prestigioso Mirpuri Foundation Sailing Trophy es algo realmente especial para todos nosotros. El evento no solo ofrecerá una competición reñida y emocionante en un escenario perfecto, sino que nuestros objetivos y filosofías de sostenibilidad coinciden en gran medida con los objetivos, las metas y el mensaje de la Fundación Mirpuri. Estamos deseando colaborar con ellos para garantizar un futuro mejor para nuestros océanos y el medio ambiente costero».

El Mirpuri Foundation Sailing Trophy se alinea con los objetivos de sostenibilidad de las 52 Super Series, ya que es un evento de primer nivel totalmente comprometido con la sostenibilidad y la salud de los océanos. Como parte de su enfoque ecológico, la regata es un evento libre de plásticos de un solo uso, y todas las cuotas de inscripción se donarán a iniciativas de conservación de los océanos.

Rolex es el patrocinador oficial del Mundial de TP52 desde 2017 como parte de una relación de la relojera suiza con el mundo de la vela que se remonta casi 70 años

Inscritos Mundial TP52 Rolex 2025

Alegre (GBR), Andy Soriano

Alkedo Vitamina (ITA), Andrea Lacorte

Alpha + (HKG), Shawn y Tina Kang

American Magic Quantum Racing (USA), Doug De Vos

Gladiator (GBR), Tony Langley

Paprec (FRA), Jean-Luc Petithugeunin

Phoenix (RSA), Tina y Hasso Plattner

Platoon Aviation (GER), Harm Müller-Spreer

Provezza (TUR), Ergin Imre

Sled (USA), Takashi Okura

Vayu (THA), familia Whitcraft

