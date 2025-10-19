Suscribete a
A CORUÑA NAUTICAL FESTIVAL

El Monte Real Club de Yates brilla en La Coruña

El equipo liderado por Carlota Hernández se impuso en el Trofeo Cidade da Coruña-Isabel Zendal

La tripulación del Monte Real Club de Yates en el podio en el RCN La Coruña
J.S.

Espectacular estreno del A Coruña Nautical Festival en que la tripulación femenina del Monte Real Club de Yates de Baiona, patroneada por Carlota Hernández, se proclamó campeona absoluta del Trofeo Cidade da Coruña-Isabel Zendal, regata que servía como cierre de la Semana Abanca 2025 ... en aguas herculinas.

