El Monte Real Club de Yates brilla en La Coruña

Espectacular estreno del A Coruña Nautical Festival en que la tripulación femenina del Monte Real Club de Yates de Baiona, patroneada por Carlota Hernández, se proclamó campeona absoluta del Trofeo Cidade da Coruña-Isabel Zendal, regata que servía como cierre de la Semana Abanca 2025 ... en aguas herculinas.

Hernández lideró la tripulación conformada por Candela Alonso, María Casal, María Núñez y Paula Correa, un equipo joven pero muy sólido que dominó la final con autoridad.

La competición, organizada por el Real Club Náutico de La Coruña, que ya prepara su centenario, reunió a las mejores tripulaciones femeninas del panorama nacional en una cita que combinó igualdad, estrategia y un ambiente espectacular en la bahía herculina.

El domingo amaneció con las condiciones perfectas para la navegación: mar en calma, cielo despejado y un viento del sur estable de 12 a 15 nudos, con rachas de hasta 20. Con este escenario, las regatistas afrontaron las cuartas tandas de clasificación, que resultaron cruciales para definir las finalistas.

En el Grupo A, Sofía Toro, medalla de oro olímpica en Londres 2012 y representante del Real Club Náutico de La Coruña, logró una brillante victoria en la última manga, asegurando así su pase al grupo oro tras una fase inicial complicada.

Por su parte, en el Grupo B, la vasca Olatz Muñoz, del Real Club Náutico de San Sebastián, también firmó una impecable actuación al vencer en su serie, lo que la metió de lleno en la pelea por el título.

La clasificación final de los grupos dejaba a las cuatro grandes favoritas para la gran final: Getxo y San Sebastián por parte de Euskadi, y Baiona y La Coruña por Galicia.

La gran final, disputada a dos mangas con viento del oeste de 12 nudos, tuvo un claro color pontevedrés. La tripulación del Monte Real Club de Yates de Baiona fue la más regular, firmando dos primeros puestos consecutivos que le otorgaron el título con total autoridad.

La emoción estuvo en la pelea por el podio. En la segunda manga, Sofía Toro llegó a colocarse segunda tras una espectacular remontada, pero un error en la empopada final permitió que la vasca Joana Abasolo, del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, le arrebatara el puesto en el último tramo.

Así, la clasificación final dejó el oro para Baiona, la plata para Getxo, y el bronce para el Real Club Náutico de San Sebastián de Olatz Muñoz. Toro y su equipo, pese a su gran regata, tuvieron que conformarse con el cuarto puesto.

En la serie de consolación, la victoria fue para Pilar Casares, del Reial Club Nàutic de Port Pollença (Mallorca), que se impuso a la Armada, liderada por la capitán Ester Gómez Díez de la Cortina, mientras que el Real Club Náutico de Gran Canaria, con Cristina Martínez Doreste a la caña, cerró la clasificación general.

Con esta victoria del Monte Real Club de Yates, la Semana Abanca 2025 se despide a lo grande, confirmando el excelente momento de la vela femenina española.

El éxito del Trofeo Isabel Zendal marca también el inicio oficial del A Coruña Nautical Festival, un proyecto que une deporte, igualdad y espectáculo con cuatro grandes citas: vela femenina, piragüismo, esquí náutico-wakeboard y vela base.

La ciudad herculina, con el Real Club Náutico de La Coruña al frente, vuelve así a consolidarse como epicentro náutico del Atlántico.