Las medianas y pequeñas esloras son mayoría

La Sandberg PalmaVela se prepara para acoger un importante volumen de barcos ORC de media y pequeña eslora. En la edición de este año, que arrancará el día 1 de mayo, cuenta con un total de 110 barcos ORC que competirán a partir del 1 de mayo, siendo esta la flota más numerosa.

El hecho que el próximo Campeonato de Europa se celebre en Palma durante la Copa del Rey MAPFRE, hace que se han inscrito 43 barcos en la categoría ORC, divididos en tres clases: ORC 2, ORC 3 y ORC 4/5. A ellos se suman siete unidades de la clase 6 Metros y 12 equipos de ORC Sportboat.

La clase ORC 2 ha visto una notable duplicación en el número de inscritos en comparación con 2024, con un total de 16 barcos. Entre los participantes se encuentran los defensores del podio del año pasado, como el KIM Cantabria Labs(First 40.7) de Yanm Lythgoe y el Viking IX (Dehler 38) de Eric Tejedor. Otros competidores destacados son el Sinergia 40 L'Immens de Nicolás Pesich y el MSC (First 40.7) de Ignacio Ballester.

En ORC 3, con 14 unidades, la competencia también se presenta intensa. Destacan el Wanderlust (Italia 9.98) de Josep Pons, que busca mejorar su tercer puesto del año pasado, y el Temtac (Farr 30) de Gustavo Gastaldi, entre otros.

La clase ORC 4/5 ha incrementado su inscripción en un 30% respecto al año anterior, con el podio completo de 2024 defendiendo sus posiciones. Participarán el Tres Mares (First 30.5) de María Campins, el Merengue V (Nautatech 32) de Xisco Pou y el Just The Job (J97 E) de Scott Beattie.

Fuera de las categorías ORC, la clase 6 Metros Open contará con siete barcos inscritos, incluyendo al finés Oiva de Henrik Anderson, actual campeón de Europa. En la clase Sportboat, que abarca las flotas de J/80 y Blue Sail 24, el Balearia de María Bover, ahora con un Viper, buscará revalidar su título en la clase J/70.

La Sandberg PalmaVela se perfila como uno de los eventos más destacados de la temporada en Europa, con un total de 160 inscripciones entre las pruebas de altura offshore y la regata principal. La competición comenzará el jueves 1 de mayo, prometiendo un espectáculo emocionante en las aguas de Palma.

