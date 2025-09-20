Máxima emoción de cara a la jornada final de la Ibiza JoySail

Un carrusel entre las islas de Ibiza y Formentera de 14 millas náuticas y con un viento suave que apenas llegó a los 10 nudos, fue el recorrido elegido por el Comité de Regata para la tercera y penúltima jornada de la Ibiza JoySail, donde en cuatro de las cinco categorías se mantuvieron los mismos líderes: Moat (Performance), Liberty Squared (Cruising L), Open Season (Cruising M), Spiip (Cruising XL). Mientras que Nostromo fue el único que recuperó el primer puesto en World Cruising.

El Moat llega a la última jornada de la Ibiza JoySail como único barco invicto de entre toda la flota de 22, después de haber ganado las tres pruebas disputadas hasta la fecha, la última este sábado, demostrando que sigue siendo el barco a batir. El Jasi, su gemelo, le sigue la estela con tres segundos y Morgana con tres terceros, con lo que el Swan115 de Juan Ball tiene todos los números para revalidar el título, aunque habrá que esperar a la última prueba este domingo, ya que la diferencia es de tres puntos sobre el Jasi. El Esense es el único barco Corinthian en Performance.

Mientras tanto el Liberty Squared en Cruising L es el líder desde la primera jornada, y aunque llegaba con dos primeros, este sábado se vio superado por el Kiboko 4 de Juan Ignacio Entrecanales, el único barco español en competición y que además reafirma su liderato en la categoría Corinthian. El Kiboko hizo una regata perfecta y aunque se llevó la victoria, sigue segundo en la general, colocándose a dos puntos del Liberty. Tercero es el barco gemelo al Kiboko, el Gelliceaux, que se ha quedado fuera de la lucha por la victoria.

Los dos Cafe Racer siguen dando su particular espectáculo en formato casi de match race. El Open Season y el Ganesha son dos barcos prácticamente iguales y este sábado rompían la igualdad con la que llegaban tras las dos primeras jornadas en las que habían hecho un primero y un segundo por igual. En este tercer día, el Open Season ganaba la manga con una diferencia clara de 1 minuto y 29 segundos sobre el Ganesha. El tercero es Shambho, quien se jugará el título Corinthian con el mexicano Viento, que es cuarto en la general.

Los que también se jugarán el título en Cruising XL en la última manga de este domingo serán el Siip y L'Hippocampe, el primero ganó en la primera jornada y lleva dos segundos consecutivos, incluido el de hoy. Y aunque L'Hippocampe ganó este sábado, sigue segundo en la general, ahora a un punto del Siip. De entre los dos, el que quede por delante en la jornada final, será el campeón, con permiso del Geist que es tercero a dos puntos del líder y que también ha demostrado que está capacitado para ganar mangas.

La clase World Cruising fue la única que tuvo cambio en el liderato, el Nostromo ha recuperado la cabeza de la tabla después de ganar la prueba y desbancar provisionalmente a Aurelius en el particular duelo que mantienen entre sí, donde se reparten los primeros y segundos puestos. En esta ocasión el Nostromo ganó la tercera prueba y la diferencia entre ambos sigue siendo de solo un punto, igual que en Cruising XL ganará de entre dos el que quede por delante uno del otro en la última manga.

Todo esto hace que la última jornada de la Ibiza JoySail 2025 se presente apasionante y con ninguna categoría con los campeones decididos. Este domingo, a partir de las 12 del mediodía, se decidirá toda.

Más temas:

Vela

Ibiza