La Maxi Yacht Rolex Cup se despidió a lo grande

La Maxi Yacht Rolex Cup es uno de los eventos más impresionantes del calendario náutico internacional y sinónimo de excelencia. Tanto la regata como su organizador, el Yacht Club Costa Smeralda (YCCS), son socios de Rolex desde mediados de los años ochenta. El club y la relojera suiza celebran este año el 40 aniversario de su estrecha colaboración. Una asociación de tal longevidad es poco común en el deporte y se encuentra en el corazón de la continua evolución del evento y la capacidad de mantener los más altos estándares. La edición de 2024, organizada en colaboración con la International Maxi Association (IMA), puso a prueba la paciencia de las tripulaciones y la determinación de un Comité de Regatas que contó con la mallorquina Ariane Mainemare como Oficial Principal de Regata.

Seis ganadores

Tres de los cinco días de regata se perdieron por culpa de los vientos extremos, y hubo que esperar a la jornada final para disfrutar de condiciones perfectas en la Costa Esmeralda. El Farr 100 Leopard 3 del holandés Joost Schuijff se adjudicó el primer Rolex IMA Maxi 1 World Championship, el IRC72 Proteus de los estadounidenses George y Christina Sakellaris se impuso en Maxi 2, el Mylius 65 Oscar 3 del italiano Aldo Parisotto en Maxi 3 y el Vallicelli 78 H2O del también italiano Riccardo di Michele en Maxi 4. Entre los imponentes Supermaxi, poco separa en edad al Moat y al Sveabotados en 2016 y 2017 respectivamente, pero hay un mundo de diferencia en diseño y estilo entre el Swan 115 de 35 metros (115 pies) y el J Class de 43,6 metros (143 pies). Al final, la victoria correspondió al precioso Svea al ganar la última regata de la serie. En categoría Multihull (multicasco), la victoria de Gaetana fue más contundente.

Un campeón del mundo

Para Joost Schuijff, ganar un título mundial en la Maxi Yacht Rolex Cup con su Farr 100 Leopard 3 de 2007 es un logro extraordinario, como reconoció el armador holandés de regreso al YCCS:

«Ganar el Rolex IMA Maxi 1 World Championship es como un sueño hecho realidad. Hemos trabajado duro para no cometer errores, no hemos tenido ningún problema con las velas ni con el resto del equipamiento del barco, lo cual es muy importante. Al final, fuimos capaces de luchar por cada segundo, manteniéndonos en el viento y con velocidad«.

Enfrentados a rivales mucho más nuevos en la división Maxi 1 y compitiendo por el campeonato del mundo, la presión era máxima. Dos cuartos puestos en las regatas barlovento/sotavento de principios de semana exigían de Leopard 3 un resultado estelar en la costera del último día para superar a un par de Maxis más pequeños: El Botin 85 Deep Blue de Wendy Schmidt y el Wally 82 Django HF, que se habían deleitado con las animadas condiciones del recorrido corto. Con dos ex Rolex World Sailors of the Year, Ed Baird (2007) y Mike Sanderson (2006), en la retaguardia del Maxi holandés, el ingenio táctico estaba garantizado. El recorrido de 42,5 millas náuticas establecido por el Comité de Regatas del YCCS fue un equilibrio entre ceñida, través y empopada pura que examinó la destreza de los equipos para extraer el máximo rendimiento en los diferentes tramos del recorrido. Entre sus 20 tripulantes, el Leopard 3 contó con el talento de dos veteranos españoles: el vigués Pablo Torrado y el barcelonés Guillermo Altadill.

El intento del Deep Blue de defender su posición al frente de la clasificación se fue al traste por un fallo de material al término de la primera ceñida. Leopard 3 pasó gran parte de la regata luchando contra los WallyCentos Galateia y V, y después de una épica batalla sólo fue superado en el agua por el Dowell 100 hongkonés Scallywag, que cruzó la meta con 24 segundos de ventaja en tiempo real. La compensación de tiempos determinaría al nuevo campeón del mundo, y Leopard 3 se imponía en la prueba por poco más de un minuto al ClubSwan 80 My Song, asegurándose de paso el título mundial por tres puntos de ventaja sobre el Django HF.

Cuatro décadas de fidelidad

Cumplir 40 años de asociación marca un momento especial tanto para el YCCS como para Rolex. Impulsada por la búsqueda de la perfección y la pasión por apoyar la evolución y el desarrollo del deporte, esta larga relación se beneficia de un considerable respeto mutuo. Lo destacó Andrea Recordati, Comodoro del YCCS:

Esta 34ª edición de la Maxi Yacht Rolex Cup ha sido sin duda compleja, pero el mérito es de toda la organización del YCCS por haberlo dado todo. Enhorabuena a los ganadores en sus respectivas clases y gracias en nombre del YCCS a todos los participantes que han contribuido a la realización del evento, así como a nuestro socio Rolex, con quien celebramos 40 años de colaboración«.

Quanhai Li, presidente de World Sailing, la federación responsable de todos los sectores de la náutica de recreo, observó el evento desde el agua:

«La Maxi Yacht Rolex Cup y la clase Maxi forman parte de la familia de World Sailing. Ha sido fantástico ver a regatistas altamente cualificados competir con estos impresionantes barcos en un entorno tan excepcional y con una excelente organización a cargo del YCCS y la IMA«.

La Maxi Yacht Rolex Cup se celebra en uno de los entornos náuticos más impresionantes del mundo. Las aguas color esmeralda, los afloramientos rocosos y los islotes del archipiélago de la Maddalena, al noreste de Cerdeña, ofrecen un escenario excepcional para las regatas de veleros, con condiciones variadas y recorridos que ponen a prueba a los participantes. La flota de 44 veleros, de entre 18,29 y más de 43,6 metros de eslora, tripulados por los mejores regatistas profesionales del mundo, fue una combinación sublime de potencia, velocidad y elegancia. A pesar de las difíciles circunstancias meteorológicas, el evento reafirmó su merecida reputación y demostró que, en manos de una organización decidida a ofrecer lo mejor a los participantes, su futuro está asegurado.

