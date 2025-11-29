Suscribete a
27ª REGATA DE NAVIDAD

La lluvia acompaña a la flota en la tercera prueba

cruceros

'Orión', 'Squid II' y 'Daikiri' ganadores en sus categorías

Un momento de la prueba de este sábado en la primera ceñida
La lluvia acompañó a flota en la tercera prueba de la 27ª Regata de Navidad de Cruceros, organizada por el Real Club de Mar de Aguete con la colaboración del Concello de Marín y Ence. La tarde llegó pasada por agua, pero el viento del ... suroeste, tal y como anticipaba la previsión, se mantuvo lo justo —algo más de dos horas— para permitir la celebración de la regata con total normalidad.

