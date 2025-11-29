La lluvia acompaña a la flota en la tercera prueba

La lluvia acompañó a flota en la tercera prueba de la 27ª Regata de Navidad de Cruceros, organizada por el Real Club de Mar de Aguete con la colaboración del Concello de Marín y Ence. La tarde llegó pasada por agua, pero el viento del ... suroeste, tal y como anticipaba la previsión, se mantuvo lo justo —algo más de dos horas— para permitir la celebración de la regata con total normalidad.

Consciente de la limitada ventana de viento intenso, el Comité de Regata optó por recorridos reducidos: 5,34 millas para la flota ORC y 4,4 para los Veteranos Clásicos. El viento, con una media de 10 nudos y rachas que alcanzaron los 15, permitió una salida puntual a las 14:35 horas. Desde allí, la flota navegó hacia la zona norte de la ría, bordeando las balizas situadas en los polígonos de bateas de Bueu y Morrazán, antes de completar un recorrido técnico de ceñida, través y popa hasta regresar al punto de partida frente al club organizador.

En la Clase 1, el duelo más intenso fue el protagonizado por el 'Youkounkun III', que resistió los continuos ataques del 'Ozosana', cruzando ambos la línea de llegada con apenas 20 segundos de diferencia. Sin embargo, en tiempo compensado, el triunfo fue para el 'Orión', que marcó 58 minutos y 18 segundos. Segundo fue el 'Arpón IV–Seida', a 1 minuto y 1 segundo, y tercero el 'Youkounkun III', a 1 minuto y 5 segundos.

En la Clase 2, el 'Squid II' firmó una actuación impecable, imponiéndose tanto en tiempo real como en compensado con un crono de 1 hora, 9 minutos y 9 segundos. Tras él, finalizó el 'Vagalume', a 2 minutos y 18 segundos, mientras que 'La Fanciulla' completó el podio, a 3 minutos y 55 segundos.

Entre los Veteranos Clásicos, el 'Daikiri' volvió a hacerse con la victoria, aunque en esta ocasión con mayor dificultad que en anteriores jornadas. Su tiempo compensado fue de 1 hora, 4 minutos y 26 segundos, seguido muy de cerca por el 'Cassandra', a 2 minutos y 53 segundos.

La regata encara ya su recta final. Solo queda por disputarse una jornada más, programada para el sábado 13 de diciembre. De celebrarse la cuarta prueba, los participantes podrán descartar su peor resultado, lo que podría provocar cambios significativos en la clasificación general final.