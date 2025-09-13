La llegada de tormentas provoca la cancelación del Gran Premio de Francia de SailGP

El catamarán español F50 este sábado junto a las bases en Saint-Tropez con el cielo amenazando tormenta

La última jornada del Gran Premio de Francia, celebrado en aguas de Saint-Tropez, quedó cancelada este sábado debido a la llegada de fuertes tormentas eléctricas que obligaron a suspender todas las regatas programadas para el segundo día de competición.

La organización del SailGP informó de la decisión al final de la mañana, priorizando la seguridad de los equipos y del público. A través de un comunicado, la organización del circuito Rolex SailGP pidió disculpas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión y el apoyo de los equipos y aficionados.

Con la cancelación del segundo y último día de competición, la clasificación se determinó en función de los resultados obtenidos en la primera jornada. Así, el Gran Bretaña se coronó campeón del evento en aguas francesas, seguido de cerca por los Nueva Zelanda y tercero fue España, completando así el podio.

La cancelación en Saint-Tropez supone un pequeño contratiempo en el calendario internacional del SailGP, aunque la organización destacó que la seguridad prevalece sobre cualquier otro factor en este tipo de competiciones de alta exigencia.

El próximo evento del circuito Rolex SailGP serán los días 20 y 21 de septiembre en el lago Leman, en Ginebra (Suiza).

