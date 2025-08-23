Lanzarote Calero será el único equipo español en el Mundial de La Haya

El Lanzarote Calero Sailing Team, único representante español en el circuito 44Cup, inicia esta semana su participación en el Campeonato del Mundo que se disputará en Scheveningen-La Haya (Países Bajos) del 28 al 31 de agosto, tras la jornada de entrenamiento oficial prevista para el día 27.

El equipo de tierra ya trabaja en la puesta a punto de la embarcación mientras la tripulación se incorpora progresivamente para comenzar mañana los entrenamientos previos. La flota reunirá a 12 unidades RC44, que por primera vez competirán en aguas neerlandesas, en un enclave náutico de referencia como Scheveningen, sede de la North Sea Regatta y escenario en 2023 de los Campeonatos del Mundo de Vela Olímpica. Las mareas exigentes y fondos variables serán un factor decisivo en la regata.

Tras los tres primeros eventos del calendario, el Lanzarote Calero Sailing Team ocupa la décima plaza en la general con 29 puntos. El Mundial supone una oportunidad para avanzar posiciones y consolidar su proyecto internacional frente a los mejores equipos de la clase.

«No es una regata cualquiera, es la más importante de la clase 44», subraya Alfredo González, táctico y director del proyecto. «Queremos ser precisos en la coordinación y mantener el ritmo en cada maniobra. Y cuando aparezcan factores externos, debemos demostrar nuestra capacidad de adaptación».

Un proyecto con sello canario

El equipo cuenta con el apoyo de Turismo de Lanzarote y de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, que respaldan el proyecto como embajadores de la isla. Junto a ellos figuran Calero Marinas y Calmar en la gestión portuaria y logística, EquipYacht como proveedor técnico, Alegra Travels en logística de viajes y marcas de prestigio como Harken, Gottifredi Maffioli y North Sails. Además, se suma el respaldo financiero internacional de Lanzarote Investment y John D. Wood & Co.

La temporada de 44Cup continuará en noviembre en aguas españolas, con la cita final en Marina Jandía (Fuerteventura) del 19 al 23 de noviembre, donde el equipo competirá en casa para cerrar su primera campaña mundialista.