Suscribete a
ABC Premium

44cup marina Jandía

El Lanzarote Calero sufre un problema con el timón y tiene que abandonar

circuitos

El equipo canario pudo recuperar la avería y tomará la salida en la jornada final de la 44Cup Marina Jandía

Daniel Calero a la caña del Lanzarote Calero Sailing Team en aguas de Fuerventura
Daniel Calero a la caña del Lanzarote Calero Sailing Team en aguas de Fuerventura nico martínez

JAUME SOLER

Fuerteventura

La tercera jornada de la 44Cup Marina Jandía dejó una de las imágenes más inesperadas del campeonato: el Lanzarote Calero Sailing Team se vio obligado a abandonar a mitad de la octava manga tras sufrir un fallo en el timón que dejó a la embarcación ... sin gobierno. La avería impidió al equipo completar la prueba y también tomar la salida de la novena y última del día, al no poder finalizar la reparación dentro del tiempo reglamentario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app