El Lanzarote Calero sufre un problema con el timón y tiene que abandonar

La tercera jornada de la 44Cup Marina Jandía dejó una de las imágenes más inesperadas del campeonato: el Lanzarote Calero Sailing Team se vio obligado a abandonar a mitad de la octava manga tras sufrir un fallo en el timón que dejó a la embarcación ... sin gobierno. La avería impidió al equipo completar la prueba y también tomar la salida de la novena y última del día, al no poder finalizar la reparación dentro del tiempo reglamentario.

La jornada había comenzado con un guion completamente distinto al de días anteriores. En la primera regata, séptima del global, los dos equipos suecos —Artemis Racing y GeMera— dominaron con contundencia, firmando un doblete que les permitió ascender posiciones en la clasificación. El Charisma monegasco cerró el podio parcial.

El Lanzarote Calero Sailing Team, en cambio, arrancó condicionado por un fuera de línea que lo obligó a remontar desde el inicio. Aun así, logró superar al Team Aqua y mantener el pulso, aunque sin opciones reales de progresar más posiciones.

En la segunda manga llegó el punto de inflexión. Cuando navegaba en quinta posición, una nueva penalización provocó la pérdida de varios puestos. Poco después, el sistema de gobierno cedió. Los guardines que sujetan la cadena del timón se soltaron debido a la tensión generada por el viento en la aproximación a la boya de barlovento.

«El timón lleva cadenas y unos guardines; con tanto viento, al forzarse en la boya, se soltaron», explicó el táctico Alfredo González ya en Marina Jandía. El equipo intentó reparar la avería en el agua, pero los 15 minutos que concede la clase resultaron insuficientes por apenas cinco minutos.

A pesar del contratiempo, el equipo mantiene el ánimo alto. «En la general ya no tenemos opciones por estos dos retirados, pero saldremos a por tres buenas mangas para despedirnos con buenas sensaciones», aseguró González.

La jornada estuvo marcada por un viento estable de unos 15 nudos y una ola más moderada que la del viernes, cuando superó los dos metros. En la general, el GeMera sueco se convirtió en el nuevo líder, seguido a cinco puntos por el Team Nika y a siete por Artemis Racing. El Lanzarote Calero Sailing Team continúa en la novena plaza.

Este domingo se disputarán las tres últimas pruebas, que cerrarán la 44Cup Marina Jandía.

El Lanzarote Calero Sailing Team compite con el apoyo de Turismo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Calero Marinas y Calmar, además de sus socios y proveedores técnicos: EquipYacht, Alegra Travels, Harken, Gottifredi Maffioli, North Sails, Magic Marine, Lanzarote Investment y John D. Wood & Co.