Joy, Okofen y Mifark se destacan en Sanxenxo

El Rey Juan Carlos embarcado en el Bribon compitiendo en la regata que lleva su nombre

Día espléndido en la ría de Pontevedra para la segunda jornada de la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster, que celebra su décima edición con más de 180 barcos de 11 países. Con viento estable de unos 11 nudos y cielos despejados, las siete clases en competición pudieron completar el programa previsto, ofreciendo un gran espectáculo náutico a participantes y público.

Tras un retraso inicial en tierra, la flota de 6 Metros —con la presencia del Rey Don Juan Carlos— disputó dos mangas decisivas. En la primera, el Alibabá II, de Miguel Lago, lideró durante buena parte del recorrido, pero fue Joy, de José Ignacio del Toro, quien acabó llevándose la victoria.

La segunda regata estuvo marcada por las salidas prematuras de Bribon, Titia y Alibabá II, que tuvieron que penalizarse antes de reincorporarse. Pese a ello, el Titia, patroneado por Mauricio Sánchez-Bella, protagonizó una remontada espectacular que le valió la segunda posición.

Con sus dos victorias, Joy escala al liderato de la general del Trofeo Diputación de Pontevedra, seguido ahora por Alibabá II, a cinco puntos, mientras que Titia asciende a la tercera plaza, a solo uno de la plata. Bribon se mantiene en la cuarta posición.

La flota de Mahou J80, junto con la de Abanca Optimist, fue la más activa del día, completando tres pruebas. El Okofen, del vigués Javier de la Gándara, se mostró intratable y se coloca al frente de la general con dos victorias.

El Les Roches Solgreen, timoneado por el grancanario Javier Padrón, firmó una gran progresión hasta ganar la última manga y situarse segundo. El tercer puesto provisional es para el Cactus Digital-Petrilla, de Jaime Barreiro (CN Portonovo). Mañana se disputarán otras tres regatas que resultarán decisivas en la clasificación final.

Los ORC 0-4 – Trofeo Xacobeo completaron dos nuevas pruebas en el campo situado entre Ons y A Lanzada. El Mirfak, patroneado por Diego López (CNR Ferrol), fue el gran dominador al ganar ambas regatas.

El Urbapaz, de José Francisco Edreira, logró un segundo y un quinto que lo sitúan en la segunda plaza provisional, mientras que el Golfiño, de José Naya (CN Ría de Ares), ocupa la tercera con dos cuartos puestos.

Las flotas ORC Open y Volvo Balpersa JCH Veteranos hicieron su debut con un recorrido costero en la ría que incluyó el paso por Mourisca y Morrazán.

Mientras tanto, la flota de Abanca Optimist completó tres pruebas más en los grupos Oro y Plata, tras una espera en tierra, y los equipos de Quirónprevención Vela Adaptada sumaron dos nuevas mangas frente al espigón de Sanxenxo.

La regata continuará mañana domingo con la tercera y última jornada, que coronará a los ganadores de esta edición especial del prestigioso evento náutico.

