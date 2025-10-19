Suscribete a
Campeonato de europa cape 31

El italiano Stig se lleva el Europeo en Palma

El británico Black Seal y el estadounidense Flying Jenny completaron el podio

Salida de una de las pruebas en la bahía de Palma
Salida de una de las pruebas en la bahía de Palma LAURA G. GUERRA

El Stig, de Alessandro Rombelli (Italia), se ha adjudicado el Campeonato de Europa de Cape 31 disputado en el Real Club Náutico de Palma tras una jornada final intensa y decisiva. El equipo italiano ha terminado empatado a puntos con el Black Seal (Reino Unido), ... segundo clasificado, mientras que el Flying Jenny (Estados Unidos) ha completado el podio a un solo punto de ambos.

