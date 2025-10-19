El italiano Stig se lleva el Europeo en Palma

El Stig, de Alessandro Rombelli (Italia), se ha adjudicado el Campeonato de Europa de Cape 31 disputado en el Real Club Náutico de Palma tras una jornada final intensa y decisiva. El equipo italiano ha terminado empatado a puntos con el Black Seal (Reino Unido), ... segundo clasificado, mientras que el Flying Jenny (Estados Unidos) ha completado el podio a un solo punto de ambos.

Después de tres días en que el viento se mostró esquivo, la Bahía de Palma ofreció hoy su mejor versión con un Embat suave de entre 7 y 9 nudos que permitió completar tres pruebas. El Stig, que llegaba a la jornada final con una cómoda ventaja, vio peligrar su liderato tras un décimo tercer puesto en la primera manga del día y un décimo en la sexta y última del campeonato, pero logró mantener la primera posición gracias a la regularidad de los días anteriores.

A diferencia de las jornadas previas, hoy no fue necesario salir al mar a primera hora para aprovechar el viento de tierra, ya que las previsiones anunciaban la entrada de la brisa térmica. La tercera y última regata se disputó al límite de las 15.30 horas, hora tope establecida en las instrucciones de regata.

El Real Club Náutico de Palma acogió esta tarde la ceremonia de entrega de premios en sus terrazas, con la presencia de las tripulaciones participantes y la asistencia del director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom; el jefe del Sector Naval de Baleares, Javier Núñez de Prado, y Marta Salvà, secretaria de la Junta Directiva del RCNP.

Lorenzo de Felice, tripulante del Stig, explicó que ha sido «un campeonato largo, con poco viento, pero muy intenso». El regatista italiano destacó que esta ha sido su primera temporada en la clase Cape 31, a bordo del barco de su compatriota Alessandro Rombelli, y recalcó que se trata de una embarcación «en pleno auge», pese a que el diseño cumple ya una década. «Lo que más me gusta de este barco es cómo navega en popa. Es muy rápido y, por su configuración vélica, se puede competir hasta con 25 nudos de viento», añadió.

Los responsables de la clase Cape 31 elogiaron la buena organización del Real Club Náutico de Palma, que ha reunido a 24 embarcaciones de 13 países en la edición más internacional de este campeonato. El RCNP se prepara ahora para acoger, el próximo mes de diciembre, una nueva cita de carácter mundial: el Trofeo Ciutat de Palma de Optimist, que reunirá a más de 300 jóvenes regatistas de 21 países.