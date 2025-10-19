Suscribete a
CAMPEONATO DE ESPAÑA CRUCEROS

El 'NJ' de Iker Almandoz gana el Nacional de cruceros

El equipo vasco toma el testigo que deja el Solum Tenerife en el Trofeo Loterías con el Deporte

La tripulación del NJ, campeona de España de Cruceros, celebrando el triunfo.
El equipo vasco NJ, patroneado por Iker Almandoz y con grímpola del CN Hondarribia, se ha alzado hoy con el título de campeón de España de cruceros en el Trofeo Loterías con el Deporte, tras dos intensos días de competición en aguas de Baiona, al ... sur de las Rías Baixas. Los vientos de más 25 nudos de intensidad con lluvia incesante han ofrecido una jornada de cierre muy dura, en que la tripulación vasca ha demostrado ser la mejor en recorridos cortos de mucha maniobra, por delante del defensor del título, el canario Solum Tenerife.

