Francia gana en Alemania y España es sexta

El equipo francés, patroneado por Quentin Delapierre, ha sido el brillante campeón del Germany SailGP Championship tras superar en la final en aguas de Sassnitz a Australia y Gran Bretaña.

Australia había dominado las mangas previas, pero cedió en el duelo decisivo frente al empuje francés, que cruzó la llegada en primera posición ante los miles de aficionados que abarrotaron la costa alemana. El podio lo completó Gran Bretaña en la tercera plaza, y que pudo volver a la competición después del incidente con Estados Unidos el pasado sábado y donde tuvo que realizar una reparación express.

España, liderada por Diego Botín, no tuvo la mejor semana y cerró la cita germana con un sexto puesto final. El equipo español, que había firmado buenas actuaciones en regatas anteriores, buscará recuperar terreno en las próximas citas del Rolex SailGP Championship y mantiene intactas sus opciones antes de la gran final de Abu Dhabi.

El Gran Premio de Alemania dejó además un registro histórico: el Rockwool Denmark SailGP Team alcanzó los 103,93 km/h, estableciendo un nuevo récord absoluto de velocidad en regata y superando por primera vez la barrera de los 100 km/h en SailGP.

Con este triunfo, Francia se une al grupo de aspirantes al título mundial, mientras que Australia mantiene el liderato provisional empatada con Nueva Zelanda. Gran Bretaña escala hasta la tercera plaza y España cae a la cuarta, con la mirada puesta en las próximas paradas de Saint-Tropez y Ginebra, antes de la cita más esperada de la temporada en Cádiz los días 4 y 5 de octubre.

