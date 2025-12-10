Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo reprocha a Sánchez en el Congreso los casos de acoso en su partido: «El feminismo no se predica, se practica»

monotipos

La flota de J70 cierra el año en Barcelona y Vigo

j70

Las Barcelona International Winter Series y las Atlantic Winter Series se celebrarán el próximo fin de semana

La flota de Barcelona de J70 en acción esta temporada
La flota de Barcelona de J70 en acción esta temporada oscar torveo

J.S.A

La temporada de regatas de J70 afronta su último gran capítulo del año con la disputa de la 4ª serie de las J70 Barcelona International Winter Series, que organiza el Real Club Náutico de Barcelona. La competición se celebrará del viernes al domingo en aguas ... de la capital catalana, consolidada ya como uno de los principales centros de referencia del monotipo más exitoso del mundo. Paralelamente, la flota gallega celebrará en la ría de Vigo el tercer acto de las Atlantic Winter Series, después de las pruebas realizadas en Cascais durante los últimos meses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app