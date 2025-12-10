La flota de J70 cierra el año en Barcelona y Vigo

La temporada de regatas de J70 afronta su último gran capítulo del año con la disputa de la 4ª serie de las J70 Barcelona International Winter Series, que organiza el Real Club Náutico de Barcelona. La competición se celebrará del viernes al domingo en aguas ... de la capital catalana, consolidada ya como uno de los principales centros de referencia del monotipo más exitoso del mundo. Paralelamente, la flota gallega celebrará en la ría de Vigo el tercer acto de las Atlantic Winter Series, después de las pruebas realizadas en Cascais durante los últimos meses.

Para esta cuarta entrega en Barcelona, se espera una participación cercana a los 30 equipos procedentes de 10 países: Hungría, Portugal, Polonia, Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Suiza, Lituania y España. El elevado nivel internacional reafirma el prestigio de las Winter Series, consideradas ya entre las regatas de monotipos más concurridas de otoño e invierno, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Este crecimiento responde a varios factores: un comité de regatas de alta solvencia, condiciones meteorológicas favorables en la zona y un trabajo organizativo sostenido por parte del RCNB. Todo ello coloca a Barcelona como epicentro europeo de la clase J70, y en julio próximo el club será sede del Campeonato de Europa de J70.

Tras 24 mangas disputadas y cuatro descartes, el HSN Sailing Team (RCNB/RCNGC) llega a la cita como líder provisional con 64 puntos, seguido por Bodega Can Marlés (CN Vilanova), con 82 puntos, mientras que Let it Be (RCN Dénia), de Marcelo Baltzer, se mantiene en tercera posición con 138 puntos.

Desde septiembre se ha celebrado un evento mensual, y aún restan tres series más antes de concluir la temporada: enero (23–25), febrero (20–22) y marzo (20–22), esta última coincidiendo con el inicio de las Barcelona Spring Series.

Con todos estos ingredientes, Barcelona y Vigo se preparan para vivir un cierre de año vibrante en la clase J70, que vuelve a demostrar por qué es uno de los monotipos más competitivos y atractivos del panorama internacional.