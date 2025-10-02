La flota española se reúne en Barcelona

El Can Marlès y el HSN Sailing Team durante una prueba de las Barcelona Winter Series

Este jueves arranca oficialmente en Barcelona la Copa de España de la clase J70, con la jornada inicial dedicada al registro de participantes y al control de medición de las embarcaciones. A partir del viernes día 3 y hasta el domingo día 5 de octubre están programadas un total de 12 mangas, en el que se podrá descartar el peor resultado una vez completadas un mínimo de cinco pruebas.

La Copa de España, que coincide con el segundo evento de las International J70 Barcelona Winter Series, tendrá un marcado carácter internacional con la participación de 21 equipos de seis países: Reino Unido, Portugal, Alemania, Hungría, Austria y España.

La representación nacional será de primer nivel con barcos llegados sobre todo de las flotas de Barcelona y Vigo como son: MarNatura, Patakin, Noticia, HSN Sailing Team, HangTen, Can Marlès y los Abriles Rojo y Verde. Desde Dénia competirá Let it Be, mientras que entre los locales destacan también Cobra, Gunter, Duc in Altum, Correa-Kessler, además de los jóvenes gallegos de Bodegas Villanueva.

Las previsiones meteorológicas anuncian un fin de semana complicado, con vientos flojos y rolones que exigirán lo máximo a los equipos y, en especial, a sus tácticos. También será una prueba de precisión para el comité de regatas dirigido por Pere Sarquella.

Esta Copa de España es la segunda prueba del calendario nacional y será clave para configurar el ranking español de la clase J70, que otorgará las seis plazas para el Campeonato del Mundo de 2026 en Cascais. Antes, Barcelona acogerá el Campeonato de Europa a finales de julio de 2025, otra cita de gran importancia para la flota.

Actualmente, el ranking nacional provisional lo lidera el HSN Sailing Team, con Javi Padrón, Luis Martínez Doreste, Adolfo López y Ricardo Terrades, tras imponerse en el Campeonato de España disputado en A Coruña en junio. Le siguen MarNatura, de Luis Bugallo, y Patakin, de Luis Albert, reciente subcampeón de Europa. En cuarta posición marcha Noticia de Luis Martín Cabiedes

