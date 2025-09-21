El final más ajustado de toda su historia

El duelo entre el Open Season y el Ganesha fue una constante durante toda la Ibiza JoySail

La Ibiza JoySail 2025 bajó el telón con la que ha sido su edición más emocionante de sus cinco años de historia. La igualdad fue máxima en todas las clases y los campeones se decidieron por márgenes mínimos, en algunos casos de apenas segundos. Los títulos fueron para Moat (Performance), L'Hippocampe (Cruising XL), Liberty Squared (Cruising L), Open Season (Cruising M) y Aurelius (World Cruising).

En la división Performance, Moat volvió a demostrar su hegemonía. Firmó un pleno de victorias y se mantiene como el único barco que ha conquistado las cinco ediciones de la regata. Su gemelo Jasi fue segundo en todas las mangas, mientras que Morgana completó el podio con tres terceros puestos. Además, Esense se llevó el trofeo Corinthian y Morgana el reconocimiento Southern Wind al mejor SW de la categoría.

En Performance Cruising XL, el duelo entre L'Hippocampe y Spiip se resolvió por desempate: ambos finalizaron igualados a puntos, pero los dos triunfos parciales de L'Hippocampe frente al único de Spiip le dieron la victoria. El tercer lugar fue para Geist, que ganó una de las mangas y logró imponerse a Cervo por tan solo dos segundos en la regata del domingo.

La clase Performance Cruising L tuvo un claro dominador: Liberty Squared. Líder desde el inicio, se llevó la victoria final. Kiboko 4, único capaz de batirle en una manga, se alzó con el trofeo Corinthian. Ambos compartieron también los galardones Southern Wind al mejor SW y mejor SW Corinthian. El Gelliceaux cerró el podio con una última manga brillante, en la que quedó a solo 17 segundos de la segunda plaza.

En Performance Cruising M, la emoción se concentró en el enfrentamiento entre los gemelos Ganesha y Open Season. Aunque el primero dominó la salida en match race, fue Open Season quien acabó imponiéndose en la general. El tercer puesto se resolvió con un empate entre Viento y Shambho, que tuvieron resultados idénticos. El desempate favoreció al barco mexicano Viento, que además se llevó el trofeo Corinthian.

Por último, en World Cruising, el desenlace fue de auténtico thriller. Aurelius y Nostromo llegaban igualados tras repartirse dos victorias y dos segundos puestos. En la última manga, Aurelius cruzó la meta con apenas 13 segundos de ventaja, proclamándose campeón y llevándose también el trofeo Corinthian.

La Ibiza JoySail 2025 confirma así su papel como una de las citas imprescindibles del calendario internacional de superyates. Con 22 barcos en liza y otros 11 en lista de espera, la regata organizada por Marina Ibiza y STP refuerza su posición en el mundo de las grandes esloras.

