Los favoritos se coronan en la Regata Rey Juan Carlos I

El Rey Juan Carlos I presidió la entrega de premios de la regata que llega su nombre

La décima edición de la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster concluyó este domingo en la ría de Pontevedra tras una jornada final marcada por la lluvia, cielos encapotados y un viento medio de ocho nudos que permitió completar dos mangas en todas las clases. La cita, que reunió a más de 180 barcos de 11 países, celebró su décimo aniversario coronando a los campeones de 2025 en un emocionante desenlace.

Los vencedores absolutos fueron: Joy en 6 Metros, Okofen en Mahou J80, Mirfak en ORC 0-4, Saplicco Quinta Lamosa en ORC Open, Cassandra en Volvo Balpersa Veteranos, los portugueses Pedro Firmeza y Sarah Pacheco en ABANCA Optimist y el equipo de Alejandro Ameneiro en Quirónprevención Vela Adaptada.

En la lucha por el Trofeo Diputación de Pontevedra, el Joy (RCN Portosín), de Nacho del Toro y Pedro Romero, se adjudicó la general con cuatro puntos de ventaja tras imponerse en la última manga. El Alibabá II logró la primera prueba de la jornada, mientras que el Acacia (Titia) de Mauricio Sánchez-Bella cerró el podio.

El Bribon, con el Rey Don Juan Carlos a la caña del Erica, concluyó cuarto tras dos cuartos puestos en esta jornada. Tanto Bribon como Titia centran ya su preparación en el Mundial de 6 Metros, que arranca el próximo 22 de septiembre en Oyster Bay (Nueva York).

La clase Mahou J80 ofreció máxima emoción hasta el último bordo. Con cinco mangas completadas y tras el descarte, el Okofen, de Javier de la Gándara (MRCY Baiona), sumó su cuarto título en la regata tras los conseguidos en 2017, 2018 y 2019.

El triunfo se decidió por un solo punto frente al Les Roches Solgreen, patroneado por el grancanario Javier Padrón y armado por Pepequín Orbaneja (CM Mahón). El I3D Atlántico, de Guillermo Blanco, escaló hasta la tercera posición gracias a su victoria en la primera manga de la jornada, relegando al Cactus Digital Petrilla al cuarto puesto.

En la clase ORC 0-4, el Mirfak (CNR Ferrol) dominó con autoridad al firmar dos nuevas victorias que le dieron su cuarta corona en la regata y además el Trofeo Xacobeo. Le acompañaron en el podio el Urbapaz, de Fran Edreira, segundo, y el Magical, de Julio Rodríguez (RCN Vigo), que ascendió a la tercera plaza en la jornada final.

En ORC Open, el triunfo fue para el Saplicco Quinta Lamosa (YC do Porto), mientras que en Volvo Balpersa Veteranos la victoria correspondió al Cassandra, de Javier Pazó.

La numerosa flota de ABANCA Optimist, con más de un centenar de regatistas, cerró con dominio portugués: Pedro Firmeza se impuso en categoría masculina y Sarah Pacheco en femenina.

En Quirónprevención Vela Adaptada, la falta de viento impidió celebrar pruebas en la jornada final, confirmando la victoria del equipo dirigido por Alejandro Ameneiro.

La entrega de premios se celebró en el village de la regata a las 19:30 horas, con la presencia del Rey Don Juan Carlos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, el presidente del RCNS, Pedro Campos, y representantes de El Corte Inglés y ABANCA, entre otras autoridades.

Durante el acto también se entregaron los Botafumeiros de plata del Trofeo Presidente de la Xunta, que en 2025 puntuó en las regatas de Sanxenxo, A Coruña, Ares, Portosín y Baiona. Los ganadores fueron: Mirfak (ORC 0-3), Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (ORC 4) y Okofen (J80).

