La falta de viento condiciona el estreno de la última regata de la temporada en Porto Cervo

Los caprichos del viento en la Costa Esmeralda impidieron que se completara la jornada oficial de entrenamientos previa a la 52 Super Series-Porto Cervo-Range Rover, gran final de la temporada 2025. Los 13 equipos de diez nacionalidades deberán esperar a mañana martes para iniciar la batalla por el título, en un evento que se prevé vibrante gracias a la llegada del esperado viento fuerte sardo.

El programa habitual de la competición incluye una jornada de entrenamientos que permite a los equipos probar maniobras y ajustar sistemas. Sin embargo, la brisa frente a Porto Cervo no alcanzó hoy la intensidad mínima para disputar las dos mangas previstas. Una pérdida especialmente significativa para formaciones con incorporaciones recientes, como el Phoenix sudafricano de Tina y Hasso Plattner, que incorpora a bordo a figuras como Tom Slingsby, Will Ryan y Kyle Langford, recién llegados de competir en el Rolex SailGP en Ginebra.

Slingsby, timonel del equipo australiano en SailGP, reconocía: «Hubiera sido muy bueno poder entrenar, la última vez que navegué en un TP52 fue en 2022. Hoy me he sentido casi como un principiante, pero estoy feliz de estar de vuelta. Este es un gran equipo y lo que queremos es disfrutar».

También el Provezza turco de Ergin Imre llega con cambios de última hora. El triple medallista olímpico Santi Lange pasa de entrenador a tripulante, asumiendo el rol de estratega y burdas, mientras que Cole Parada ocupará la táctica. «No es fácil cambiar en plena temporada, pero cada minuto cuenta», admitió Lange tras la cancelación de la jornada.

La previsión para el resto de la semana es, sin embargo, alentadora. La Oficial Principal de Regatas, la alicantina María Torrijo, subrayó la necesidad de flexibilidad: «Habrá que estar atentos a la meteorología, pero esperamos buenas condiciones para competir».

La final de temporada contará con un máximo de diez mangas puntuables entre el 23 y el 27 de septiembre. El estadounidense American Magic Quantum Racing, con Doug DeVos al timón, parte como líder con 41 puntos de ventaja sobre el Sled de Takashi Okura. Completa el podio provisional el italiano Alkedo de Andrea Lacorte, con apenas 2,5 puntos de margen sobre el francés Paprec de Jean-Luc Petithuguenin.

