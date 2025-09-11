Estreno en Palma de la Liga de Vela Femenina

La Liga Iberdrola de Vela Femenina desembarca este fin de semana por primera vez en sus cinco ediciones en el Real Club Náutico de Palma, que será el anfitrión de la cuarta y penúltima cita de la temporada, en la que once equipos se medirán con el objetivo de seguir sumando puntos en la batalla por el título nacional.

Tras las paradas en Getxo, Altea y Gran Canaria, el podio provisional lo ocupan el Solgreen del RCN Valencia y el Club Náutico Arenal, empatados en cabeza, junto al Team RCNGC del RCN Gran Canaria y el RCNP Pollença, que mantienen intactas sus opciones.

El campeonato llega a Palma con las tripulaciones muy rodadas tras un intenso verano de competiciones. Muchas de ellas participaron en la Women's Cup de la Copa del Rey Mapfre y la mayoría de regatistas están activas en otras clases, lo que garantiza un altísimo nivel en la línea de salida.

La representación local será fuerte, con tres equipos mallorquines dispuestos a aprovechar su conocimiento del campo de regatas. El RCNP, con Susana Bestard al frente, parte con cierta ventaja por jugar en casa, mientras que el CN Port Pollença de Pilar Casares defiende la tercera plaza provisional de la Liga. Por su parte, el CN Arenal apuesta por una joven tripulación que incluye a las campeonas del mundo de 420, Neus Fernández y Martina Gomila. Además, el Solgreen de Elena de Tomás cuenta con tres mallorquinas a bordo.

«Es nuestra primera regata como equipo, pero tenemos muchas ganas de competir en casa y luchar por el podio», explicó Lucía Busquets, integrante del RCNP.

El formato de la prueba será un round robin (todas contra todas) con regatas cortas de unos 20 minutos a bordo de seis monotipos Blue Sail 24 cedidos por el club anfitrión. Las mejores seis tripulaciones accederán a la Medal Race, prevista para el domingo, que decidirá a las campeonas de la Liga Iberdrola de Palma.

La Liga Iberdrola, organizada por la Real Federación Española de Vela con el apoyo de los clubes anfitriones, es también el Campeonato de España de Vela Femenina. Este año celebra su quinta edición con cinco sedes en todo el litoral nacional y concluirá con la Gran Final en Calpe, del 10 al 12 de octubre.

