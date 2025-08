El Estrella Damm gana su cuarta Copa del Rey Mapfre

Espectacular final de la 43ª Copa del Rey Mapfre donde dos equipos españoles tocaron la gloria, el Estrella Damm en la clase ORC A y el Nunoto Cafiver en ORC C. Ambos partían desde la segunda plaza y tras un gran final consiguieron el asalto al título en una regata que sirvió también para coronar a los nuevos campeones de Europa de ORC. La última jornada fue decisiva y la que no se decidió hasta la última manga del última jornada. La única que se veía previsible fue en la clase ORC 0 en la que el Vesper sí se presumía campeón casi antes de salir, precisamente en esta clase participó el Aifos, patroneado por el rey Felipe, que acabaría sexto, un resultado meritorio teniendo en cuenta los once TP52, varios de ellos de última generación que participaron.

Si había una Copa del Rey difícil de ganar era esta, por el número y nivel de los barcos participantes, que fueron 133 procedentes de 24 países. La llegada de numerosa flota internacional con tripulaciones con mucho nivel hacía prever que sería una Copa intensa, y se cumplieron los cánones.

Tras un inicio discreto de la flota española, poco a poco, y a medida que avanzaba la semana se fueron poniendo a tono y el Estrella Damm con una tripulación con mucha experiencia y que sabía la presión de ganar la Copa del Rey -lo había hecho en 1998, 2018 y 2019- supo leer perfectamente lo que tenía por delante, con Nacho Montes como armador del proyecto, Luis Martínez Doreste a la caña y Toni Rivas a la táctica, que estuvo sublime en la toma de decisionesa, que llevaron al equipo a lo más alto. Y esto que el Nadir de Pedro Vaquer partía como líder -al final acabó cuarto y sin premio-, mientras el Estrella Damm estuvo en modo arrollador ganando las dos últimas prueba, ganándolas en tiempo real y una de ellas en compensado. El alemán Elena Nova, el último campeón y el Hydra-HM Hospitales le acompañaron en el podio.

Nacho Montes, que es el único de la tripulación que ha ganado todas la ediciones de la Copa del Rey en un proyecto que inició su padre Ignacio Montes de León explicaba que «ha sido brutal poder ganar esta Copa del Rey, que además es Campeonato de Europa. Llegábamos sabiendo que sería muy difícil, porque han venido barcos muy potentes, y volver a ganar y hacerlo así es muy gratificante».

Celebración en el agua del Nunoto Cafiver maría muiña

El que sí fue una de las sorpresas agradable de esta Copa del Rey Mapfre, fue el Nunoto Cafiver, de armador mexicano, Antonio Porres, pero liderado por dos españoles, Món Cañellas y Diego Fructuoso. Fue llegar y triunfar. Su primera participación en la regata y hacer el doblete de ganar la Copa y el Europeo en ORC C. El barco patroneado por Cañellas superó a un Earlybird, que había liderado a lo largo de toda la semanas. El patrón del Nunoto Cafiver comentaba que «hemos estado trabajando mucho en el barco, buscando que dieran números para poder estar arriba. Después de ganar en el Trofeo de La Reina de Valencia sí creí realmente que también podíamos ganar la Copa del Rey»

En la Baleària Women's Cup fue el equipo local, el Baleària RCNP patroneado por María Bover, el que consiguió consolidar su triunfo en la gran final a cinco, superando al CN El Balís de la olímpica Bàrbara Cornudella, que fue segundo; al CN Arenal que contó con la actual campeona del mundo y Europa de 470, Marta Cardona que fue tercero y al CN Regatas y el CMSAP. A esta clase a lo mejor hay que darle una vuelta de cara a las próximas ediciones.

En el resto de categorías los triunfos fueron internacionales, el Vesper en ORC 0 con una tripulación del American Magic de Copa América y el estonio Technolico en ORC B.

La 43ª Copa del Rey Mapfre ha servido además para reafirmar al Real Club Náutico de Palma, que vive un momento de provisionalidad y con la renovación de su concesión encallada, con lo que regatas como esta no hacen más que reafirmar su compromiso con el deporte.

Más temas:

Vela