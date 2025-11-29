Suscribete a
rolex sailgp

España sigue viva en Abu Dabi

La diferencia con Australia es de apenas tres puntos con una última jornada que promete ser de infarto

Los barcos alineados en una de las salidas en aguas emiratíes
Los barcos alineados en una de las salidas en aguas emiratíes

JAUME SOLER

O todo o nada. Esto es lo que pensaron en el equipo español de SailGP al que no le salieron las cosas como querían en la primera jornada en Abu Dabi, en el final del Rolex SailGP Championship. El equipo de Diego Botín, estaba obligado ... a dar un golpe de autoridad en Abu Dabi para acercarse al podio, salió al campo de regatas decidido a revolucionarlo todo desde la primera arrancada. Lo hizo sin red, sin margen y solo con la convicción de que era el día para atacar.

