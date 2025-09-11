España se queda sin margen de error en Saint-Tropez

La temporada del circuito Rolex SailGP entra en su recta decisiva y el Spain SailGP Team se juega buena parte de sus opciones de estar en la Gran Final de Abu Dabi. El conjunto liderado por Diego Botín ocupa actualmente la cuarta plaza de la clasificación general, con 54 puntos, después de haber logrado dos victorias en Grandes Premios —San Francisco y Nueva York—, los mismos que el curso pasado.

Sin embargo, la pugna por el podio se complica. Australia y Nueva Zelanda siguen dominando con autoridad, y es Gran Bretaña, con Dylan Fletcher al mando, quien marca la frontera del podio con 56 puntos, apenas dos más que los españoles. Por detrás, Francia, liderada por Quentin Delapierre, llega lanzada tras imponerse en Alemania y con la motivación añadida de competir en casa.

«El margen de error es mínimo», reconoció Diego Botín en rueda de prensa. «Estamos en un momento crítico, con tres eventos seguidos antes de la final. Lo bueno es que tenemos un objetivo claro: empujar y darlo todo».

La cita de la Costa Azul será clave después de dos discretos sextos puestos en Portsmouth y Sassnitz. Un buen resultado en aguas francesas permitiría a los españoles consolidarse en la lucha o incluso asaltar la tercera plaza.

Innovaciones técnicas en los F50

La competición llega a Saint-Tropez con novedades importantes en los catamaranes. SailGP ha estrenado nuevos timones más finos, con mayor longitud de cuerda y elevadores más eficientes, diseñados para ofrecer un mejor control tanto a alta como a baja velocidad. Además, elevan el umbral de cavitación: ahora los F50 podrán superar los 106 km/h antes de sufrir este fenómeno, frente a los 83 km/h anteriores.

A esta mejora se suma un software automatizado que ajusta el ángulo de ataque de los foils en situaciones de carga extrema, reduciendo riesgos estructurales y aumentando la seguridad en maniobras a alta velocidad.

Mientras tanto, las unidades de Estados Unidos y Brasil ya están listas tras las reparaciones exprés llevadas a cabo en SailGP Technologies, que incluyeron pruebas estructurales, mejoras en sistemas y, en el caso del equipo norteamericano, la construcción de una nueva sección del casco de babor.

