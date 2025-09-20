El equipo español de SailGP se complica la vida en Ginebra

El equipo español de SailGP ha visto muy reducidas sus opciones en el Rolex Switzerland Sail Grand Prix tras concluir la primera jornada en novena posición, a seis puntos de la tercera plaza que ocupa Suiza. Mientras tanto, Australia y Gran Bretaña impusieron su ley en el lago Leman, dominando con autoridad en aguas de Ginebra.

La jornada estuvo marcada por condiciones especialmente complicadas, con apenas viento para foilear y continuos pozos que convirtieron el campo de regatas en un auténtico rompecabezas. En la primera manga, los de Diego Botín partieron retrasados y, pese a su capacidad habitual de remontada, no lograron progresar posiciones. La segunda y tercera pruebas repitieron el mismo guión: buenas salidas, pero sin velocidad suficiente para consolidar resultados.

«Ha sido un día en el que hemos pagado dos errores, uno en la primera salida y otro en la segunda prueba. Tenemos que ver cómo mejorar para mañana si queremos entrar en la final», reconoció Botín al término de la jornada.

Con 12 puntos en el casillero, España está obligada a remontar en la última jornada para mantener viva la esperanza de alcanzar la final. El reto no será sencillo: Australia (25) y Gran Bretaña (23) parecen inalcanzables tras su dominio en la jornada inaugural, dejando la lucha por el último billete a la final entre Suiza y el resto de aspirantes.

Más temas:

Vela

Ginebra