El equipo español quiere seguir subiendo enteros en el Rolex Switzerland Sail Grand Prix

El equipo español de SailGP afronta este fin de semana el Rolex Switzerland SailGP en el lago Lemán con la moral reforzada tras su tercer puesto en Francia, pero consciente de que necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea antes del gran reto de competir en Cádiz.

La cita suiza llega apenas una semana después del Rockwool France Sail Grand Prix y será la última escala antes del DP World Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz, programado para el primer fin de semana de octubre y donde se espera una masiva presencia española apoyando al equipo.

El F50 Victoria, liderado por Diego Botín, no pudo disputar la final en Saint-Tropez debido a la cancelación de las mangas del domingo, aunque logró acabar tercero. Un buen resultado, pero insuficiente para recortar diferencias en la general. «Toca seguir picando piedra», reconocen desde el equipo.

En Ginebra, la tripulación española se enfrenta además a condiciones particulares: «Tenemos foils en T más grandes y un cambio en el software del F50. Se trata de rendir. Estamos en la pelea», explicó Florian Trittel, wing trimmer del equipo.

La cita suiza se presenta así como un paso clave para el Spain SailGP Team, que busca mantener su progresión y llegar con confianza a la regata de casa en aguas gaditanas.

