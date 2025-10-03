El equipo español quiere ganar por primera vez en Cádiz

La Tacita de Plata se convierte desde hoy en el epicentro mundial de la vela con la celebración del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía | Cádiz, penúltima cita de la temporada del circuito Rolex SailGP. Considerado por muchos como el mejor evento del campeonato, la ciudad andaluza acoge la competición por cuarta vez consecutiva, aunque el futuro está en el aire: el contrato firmado con la organización finaliza este año y aún no se ha sellado un acuerdo de continuidad.

España juega en casa

El equipo español de SailGP, siente el apoyo del público desde su llegada a la ciudad. Su patrón, Diego Botín, lo tiene claro: «Cádiz tiene una larga historia con nuestro equipo y realmente nos sentimos como en casa».

El F50 Victoria afronta el reto de lograr una victoria inédita en Cádiz. Botín no esconde la motivación: «La temporada ha sido muy buena para nosotros, pero nos encantaría ganar aquí, en casa, algo que aún no hemos conseguido. Vamos a darlo todo este fin de semana. A ver qué pasa».

En juego, la gran final de Abu Dabi

El resultado en Cádiz será clave para las aspiraciones españolas de estar en la gran final del circuito, que se disputará en Abu Dabi. Solo tres equipos se clasificarán para luchar por el título y ahora mismo son cuatro los que pelean por esas plazas.

España ocupa actualmente la cuarta posición de la general con 70 puntos, a solo un paso del podio. Los líderes son Bonds Flying Roos Australia con 76, seguidos de Emirates GBR con 75 y Black Foils Nueva Zelanda con 73.

Botín lo resume con ambición: «Si conseguimos estar en la final de Cádiz, querrá decir que hemos superado al menos a uno de nuestros rivales para estar en la gran final de Abu Dabi».

Burling: «Cádiz es el sitio favorito de todos»

El tres veces ganador de la Copa América con Team New Zealand, Peter Burling, lo resumió en la conferencia de prensa previa de los patrones: «Cádiz es el sitio favorito para todo el mundo». Una afirmación que refleja el magnetismo de la bahía gaditana, donde las condiciones de viento, la afición y el ambiente en tierra han convertido a esta parada en referencia dentro del circuito internacional.

Con todos los ingredientes sobre la mesa —pasión local, rivalidad internacional y emoción deportiva—, Cádiz vuelve a vestirse de gala para acoger a la élite mundial de la vela. El espectáculo en la bahía está asegurado y el futuro del equipo español en el Rolex SailGP Championship podría decidirse este mismo fin de semana.

