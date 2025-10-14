Suscribete a
CAMPEONATO DE EUROPA CAPE 31

24 embarcaciones de 13 países se dan cita en el Real Club Náutico de Palma

El club anfitrión estará representado por el MeerBlick

El MeerBlick de Gaby Pohlmann en acción en la pasada PalmaVela
El MeerBlick de Gaby Pohlmann en acción en la pasada PalmaVela

ABC_N

El Real Club Náutico de Palma acogerá por primera vez una prueba internacional del monotipo Cape 31, que celebrará su Campeonato de Europa del 15 al 19 de octubre en la Bahía de Palma. La cita reunirá a 24 embarcaciones de 13 países, lo que ... hará de esta edición la más numerosa e internacional de la historia de la clase.

