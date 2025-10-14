24 embarcaciones de 13 países se dan cita en el Real Club Náutico de Palma

El Real Club Náutico de Palma acogerá por primera vez una prueba internacional del monotipo Cape 31, que celebrará su Campeonato de Europa del 15 al 19 de octubre en la Bahía de Palma. La cita reunirá a 24 embarcaciones de 13 países, lo que ... hará de esta edición la más numerosa e internacional de la historia de la clase.

El RCNP estará representado por el MeerBlick, de la armadora alemana afincada en Mallorca Gaby Pohlmann, que competirá frente a una flota de alto nivel integrada por equipos de Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Francia, Turquía, Portugal y otros países europeos. Entre los favoritos figuran el La Pericolosa, actual campeón europeo, y el Stig, de Alessandro Rombelli, que llega como dominador de la temporada mediterránea.

El Cape 31 es un barco de regatas en pleno auge en Europa y Estados Unidos. Diseñado por el arquitecto naval Mark Mills, mide 9,6 metros de eslora y se caracteriza por su ligereza, gran superficie vélica y casco de líneas modernas, características que le permiten alcanzar altas velocidades. Se trata de un monotipo que compite en tiempo real, lo que garantiza regatas muy ajustadas y de gran espectacularidad.

Manu Fraga, director del Real Club Náutico de Palma, recalca que el Cape 31 es un barco «en plena efervescencia» y que supone «un orgullo y un reto» albergar su campeonato de Europa: «Nuestro calendario de regatas anual y de actividades deportivas es muy apretado, y cada evento adicional representa un desafío, pero nuestro compromiso con la vela y la ciudad nos hace encontrar siempre el hueco para sumar nuevas competiciones, especialmente si se trata de una prueba internacional de alto nivel como es esta».

El programa del Campeonato de Europa de Cape 31 en el Real Club Náutico de Palma arrancará mañana, 15 de octubre, con la inspección de equipos, el registro de participantes y la reunión de armadores. Las pruebas en el mar comenzarán el día 16 a partir del mediodía, seguidas de un cóctel de bienvenida. Entre el 17 y el 19 se celebrará la competición, con señal de atención prevista cada jornada en función de las condiciones. La cita concluirá el domingo 19 de octubre con la última serie de pruebas y la entrega de premios.