Dos regatas simultáneas en las rías de Vigo y Pontevedra

Las aguas de las rías de Pontevedra y Vigo se llenarán de velas el próximo sábado con la celebración del Trofeo Verde, una competición organizada por el Monte Real Club de Yates con la colaboración del Real Club Náutico de Vigo y el Real Club Náutico de Sanxenxo.

La cita unirá Sanxenxo, Vigo y Baiona en dos regatas simultáneas. La prueba más madrugadora partirá a las doce del mediodía desde el náutico lilaíno con 22 millas por delante hasta su final en Baiona, en donde también acabará la regata de 15 millas que saldrá a las dos de la tarde desde las proximidades del puerto vigués.

ORC's, J80's y Fígaros se disputarán la competición con la que el Monte Real abre su temporada de cruceros y en la que se prevé la participación de unos 50 veleros y unos 300 regatistas de clubes de diversos puntos de Galicia y Portugal.

Aunque el plazo de inscripción aún no está cerrado y no será hasta el viernes cuando se sepa el total de participantes, ya se saben algunos de los nombres que estarán en el agua. Compitiendo en las distintas divisiones de ORC, veremos a tripulaciones como las del Yess Too del portugués Rui Ramada o el Fend la Bise de Jean Claude Sarrade, ambos del Monte Real Club de Yates. Por el náutico vigués competirán el Deep Blue 2.1 de Vicente Cid, o el Magical de Julio Rodríguez, entre otros. Beluso, Aguete, Castrelo de Miño, Bouzas, Panxón, Moaña o Rodeira serán otros de los clubes con representación en el Trofeo Verde.

En la clase J80 estarán equipos como los del Alboroto de Javier Aguado, el Waikiki de Andrés Gómez, el Namasté de Luis de Mira, el Abril de Chisco Catalán o el Grupo Puma – Spaco de Santi Estévez.

Habrá también división de A Dos para tripulaciones reducidas al máximo, en la que competirán parejas como las de Jacobo Vecino y Brenda Maure (Salaño Dos), José Luis Ríos y María Jesús Montes (Bonaventure), Roberto Telle y Ana de la Torre (Aquilón) o Juan Carlos Trabazos y José Ignacio Correa (Asante Sana).

Y a bordo de los Fígaro del Monte Real, dentro de la clase ORC Extra, saldrán a competir tripulaciones formadas por alumnos de la Escuela de Vela del club, que se medirán con barcos como el Salpoente del Club Naval Povoense (Povoa de Varzim) o el Salao Dos de Juan Carlos Sicre.

Además de competir en el Trofeo Verde, las embarcaciones participantes puntuarán también en la Liga Cíes-Rande, que se celebra en diferentes etapas. La entrega de premios se celebrará una vez finalicen ambas pruebas, en torno a las siete de la tarde, en las instalaciones del Monte Real Club de Yates.

El Trofeo Verde está patrocinado por Imprime Verde, un centro de impresión en gran formato y fine-art caracterizado por la calidad y sostenibilidad de sus trabajos. Cuenta además con la colaboración del Real Club Náutico de Sanxenxo y el Real Club Náutico de Vigo.

