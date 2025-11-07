El Desafío Barceló culmina la temporada de los 6 Metros

La Liga de 6 Metros bajará el telón este fin de semana con la celebración del Desafío Barceló, organizado por el Real Club Náutico de Sanxenxo, donde se juega uno de los títulos más importantes de la temporada.

El «Bribon» del Rey Don Juan Carlos ... y el «Titia» de Mauricio Sánchez-Bella, primero y segundo respectivamente en la general, se enfrentarán en un nuevo duelo directo por el título nacional. Muy atento estará también el «Alibaba II» de Miguel Lago, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para mejorar su posición en la clasificación general.

Para el Real Club Náutico de Sanxenxo, ésta es una de las grandes citas del año, y todo apunta a que la ría de Pontevedra volverá a ofrecer un escenario inmejorable. Tras el paso del temporal que azotó el litoral gallego esta semana, la calma regresará y se esperan unas condiciones de vientos más suaves de componente sur durante todo el fin de semana, con algo más de intensidad el domingo.

La Copa Rey Juan Carlos y el Trofeo Lucie

La nueva Copa Rey Juan Carlos, una ornamentada copa de plata cedida por Don Juan Carlos a la clase internacional, fue presentada por él mismo en el transcurso de la ceremonia de apertura del Mundial de Nueva York como trofeo para el campeón del mundo. Seis días más tarde, el pasado 26 de septiembre, «Bribon» ganaba su cuarto título mundial haciéndose con el codiciado trofeo.

Como marca la tradición en la clase, la Copa Rey Juan Carlos quedará ahora bajo custodia del Real Club Náutico de Sanxenxo, sede del equipo campeón, que la mantendrá hasta la próxima cita mundialista de la clase 6 Metros en 2027. La Copa será entregada en un acto durante la noche del sábado en la sede social del club, al igual que el Trofeo Lucie logrado por la armadora Alicia Freire, quien a bordo del «Titia» logró ser la tripulante mujer mejor clasificada del Mundial.

Los J80 se unen a la competición

Además de los 6 Metros, el Desafío Barceló contará también con la participación de la clase J80, que continúa su proceso de promoción dentro del club. Con el objetivo de seguir impulsando la vela entre las nuevas generaciones, el RCNS ha incorporado a la cita una pequeña flota de estos populares monotipos para acercar esta clase a los deportistas en formación.

A bordo de los J80 del club competirán regatistas de la escuela de vela de distintas categorías de vela ligera, que tendrán la oportunidad de medirse en un formato diferente.