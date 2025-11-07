Suscribete a
El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

LIGA 6 METROS

El Desafío Barceló culmina la temporada de los 6 Metros

Bribon y Titia se juegan el título en aguas de Sanxenxo

Don Juan Carlos navegando en el Bribon en aguas de Sanxenxo
Don Juan Carlos navegando en el Bribon en aguas de Sanxenxo

JAUME SOLER

La Liga de 6 Metros bajará el telón este fin de semana con la celebración del Desafío Barceló, organizado por el Real Club Náutico de Sanxenxo, donde se juega uno de los títulos más importantes de la temporada.

El «Bribon» del Rey Don Juan Carlos ... y el «Titia» de Mauricio Sánchez-Bella, primero y segundo respectivamente en la general, se enfrentarán en un nuevo duelo directo por el título nacional. Muy atento estará también el «Alibaba II» de Miguel Lago, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para mejorar su posición en la clasificación general.

