El Desafío Barceló cerrará la Liga Xacobeo 2025 de 6 Metros

La flota de 6 Metros pone punto final a la temporada este fin de semana en aguas de Sanxenxo con la disputa del Desafío Barceló, cita decisiva que coronará al nuevo campeón de España y definirá el podio final de la Liga Xacobeo 2025.

Con ... un máximo de cuatro pruebas barlovento-sotavento programadas, la emoción está garantizada. En el centro de todas las miradas estarán los dos grandes protagonistas del curso: el «Bribon», con SM el Rey Juan Carlos a la caña, y el «Titia», patroneado por Mauricio Sánchez-Bella. Ambos equipos llegan a la ría pontevedresa tras firmar una temporada sobresaliente y compartir podio en el pasado Mundial de Nueva York, donde el barco del Real Club Náutico de Sanxenxo se proclamó campeón del mundo y el «Titia» logró el subcampeonato.

El pulso entre ambas tripulaciones promete ser cerrado desde la primera salida. Las condiciones previstas en la ría auguran un fin de semana táctico, en el que cada role de viento o cambio de presión podrá decidir el título. Por detrás, el «Alibaba II» de Miguel Lago se presenta como firme aspirante al tercer escalón del podio y uno de los favoritos para hacerse con la victoria en el Desafío Barceló, con el «Stardust» de Santiago Campos dispuesto a dar batalla. La flota la completan los clásicos «Ian» de Ricardo Frade, «Joy» de Nacho del Toro y «Acacia» de Alicia Freire, que aportarán espectáculo y tradición a una de las competiciones más emblemáticas de la vela española.

