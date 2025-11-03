Suscribete a
liga 6 metros

El Desafío Barceló cerrará la Liga Xacobeo 2025 de 6 Metros

El Bribon y el Titia llegan a la última regata tras participar en el Mundial en Nueva York

La flota de 6 Metros en una de las pruebas de la temporada en aguas de Sanxenxo
La flota de 6 Metros en una de las pruebas de la temporada en aguas de Sanxenxo

J.S.

La flota de 6 Metros pone punto final a la temporada este fin de semana en aguas de Sanxenxo con la disputa del Desafío Barceló, cita decisiva que coronará al nuevo campeón de España y definirá el podio final de la Liga Xacobeo 2025.

Con ... un máximo de cuatro pruebas barlovento-sotavento programadas, la emoción está garantizada. En el centro de todas las miradas estarán los dos grandes protagonistas del curso: el «Bribon», con SM el Rey Juan Carlos a la caña, y el «Titia», patroneado por Mauricio Sánchez-Bella. Ambos equipos llegan a la ría pontevedresa tras firmar una temporada sobresaliente y compartir podio en el pasado Mundial de Nueva York, donde el barco del Real Club Náutico de Sanxenxo se proclamó campeón del mundo y el «Titia» logró el subcampeonato.

