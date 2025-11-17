El danés Sassy gana el tercer acto y el HSN se coloca líder

La tercera prueba de las Barcelona J70 Winter Series, organizada por el Real Club Náutico de Barcelona reunió este fin de semana a 26 embarcaciones de nueve países europeos —Hungría, Portugal, Polonia, Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Suiza y España—. La ciudad condal volvió a ... ejercer como un epicentro de la monotipo de alta competición.

El viernes, la inestabilidad del viento, con presiones muy bajas y fuerte oleaje, impidió la disputa de pruebas. El sábado, el escenario dio un giro completo: sol, mar más estable y viento del sur entre 10 y 16 nudos, permitieron completar cuatro mangas muy técnicas e intensas. El domingo, con viento del 260º y entre 10 y 13 nudos, se navegaron tres de las cuatro pruebas previstas.

El vencedor absoluto de esta tercera serie fue el Sassy, del danés Frederick Hvalsoe, que se impuso con 17 puntos y una extraordinaria regularidad, coronada con su triunfo en la quinta manga. El Noticia, de Luis Martín Cabiedes, finalizó segundo tras una actuación muy consistente, ganando la segunda prueba y quedándose a solo tres puntos del líder. El HSN Sailing Team (RCNB/RCNGC), liderado por Ricardo Terrades, completó el podio: ganó la tercera y séptima mangas y, además, se proclamó campeón de Cataluña de J70, cumpliendo con los requisitos federativos.

El top cinco lo completaron Bodega Can Marlès (CN Vilanova) en cuarta posición y el británico Seriousfun en quinta.

En la clasificación general provisional de las International Barcelona Winter Series, con tres eventos y 24 pruebas disputadas, el liderazgo vuelve a manos del HSN Sailing Team, que recupera el primer puesto. En esta cita compitieron con Javier Padrón a la caña, Luis Martínez Doreste en la táctica, Ricardo Terrades como trimmer y Gerard Bosch en la proa.

El Noticia continúa firmando resultados muy sólidos, siempre entre los cuatro mejores, mientras que Bodega Can Marlès, de Ángel Blázquez y Lucía Pombo, afianza su segundo puesto tras incorporar a los hermanos Joel y Nahuel Rodríguez como táctico y caña respectivamente.

La próxima cita será del 12 al 14 de diciembre, donde la organización espera superar holgadamente la treintena de barcos en la línea de salida. Las Barcelona Winter Series consolidan así su papel como uno de los circuitos J70 de referencia en Europa.