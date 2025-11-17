Suscribete a
j70 barcelona winter series 2025

El danés Sassy gana el tercer acto y el HSN se coloca líder

El equipo liderado por Ricardo Terrades también sumó el título de campeón de Cataluña

La flota de J70 navegando en empopada en aguas de Barcelona
J.S.A.

La tercera prueba de las Barcelona J70 Winter Series, organizada por el Real Club Náutico de Barcelona reunió este fin de semana a 26 embarcaciones de nueve países europeos —Hungría, Portugal, Polonia, Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Suiza y España—. La ciudad condal volvió a ... ejercer como un epicentro de la monotipo de alta competición.

