El Circuito Canario de Cruceros 2025 se estrena en Lanzarote

El Trofeo César Manrique RCNA – Calero Marinas levanta hoy el telón en Lanzarote como la primera cita del Circuito Canario de Vela Crucero 2025. La competición, organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y Calero Marinas, reunirá a 24 barcos de varias islas y se disputará entre el 14 y el 16 de agosto, con tres pruebas programadas y la posibilidad de celebrar una regata costera el sábado.

La flota, llegada desde diferentes puntos del archipiélago, garantiza un fin de semana de espectáculo náutico en el campo de regatas de Arrecife. Entre los participantes destaca el Matador de Cristóbal Amador, uno de los habituales de la prueba: «Lanzarote es un lugar especial para mí, navegar aquí es reencontrarme con compañeros de la mar. Siempre hay un gran ambiente y nos sentimos muy bien recibidos», afirma el patrón.

La Oficial Principal de Regatas, Fátima Cerezo, afronta su primera experiencia en este evento con entusiasmo: «Es la primera vez que vengo a la César Manrique y estoy muy ilusionada. Navegar en Lanzarote es una maravilla, siempre hay buenas condiciones y un gran equipo. Espero que tengamos viento estable para completar las tres pruebas previstas y que todos se vayan con un buen sabor de boca».

Cerezo cuenta con una amplia experiencia como juez y oficial territorial, y oficial nacional de regatas desde enero, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en vela ligera, sumando en los últimos años eventos de vela crucero. «Todo lo que sea ayudar, aprender y fomentar que las regatas salgan adelante me encanta», añade.

El Trofeo César Manrique RCNA – Calero Marinas cuenta con el respaldo de Islas Canarias, Turismo Lanzarote, el Servicio de Deportes del Cabildo de Lanzarote y Turismo Arrecife.

Durante todo el fin de semana, el puerto de Arrecife se convertirá en epicentro de la vela en Canarias, con embarcaciones y tripulaciones dispuestas a ofrecer un espectáculo deportivo de primer nivel en las aguas de Lanzarote.

