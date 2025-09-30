Cádiz será la última etapa europea del Rolex SailGP 2025

La última etapa europea del Rolex SailGP llega este fin de semana a su fin en la bahía de Cádiz, que acogerá el DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz los días sábado 4 y domingo 5 de octubre. Tras la emocionante cita de Ginebra, sede de Rolex, la flota de catamaranes F50 pondrá a prueba a los mejores regatistas del planeta en uno de los destinos más espectaculares para la vela de alto rendimiento.

Las condiciones de la bahía gaditana, con aguas abiertas y vientos dinámicos, garantizan espectáculo: se espera que los catamaranes alcancen velocidades cercanas a los 100 km/h, confirmando a Cádiz como escenario ideal para este formato de regata.

Rolex, socio clave desde 2019

Rolex, socio principal del campeonato desde sus inicios, mantiene un papel fundamental en el impulso del SailGP y en la promoción de la vela en todas sus disciplinas. La estratega del Emirates GBR SailGP Team, Hannah Mills, embajadora de la marca, destaca que «una marca como Rolex lleve tanto tiempo apoyando la vela aporta a este deporte un prestigio único. Rolex apoya todos los diferentes tipos de vela, y ver cómo se implica en su futuro es increíblemente poderoso».

El equipo local será un año más el SailGP Team, afronta la cita con la ambición de lograr su segundo título consecutivo en el campeonato, mientras que el líder de la clasificación, el BONDS Flying Roos SailGP Team, busca su cuarta corona. Su CEO y piloto, Tom Slingsby, subrayó el momento clave de la temporada: «El cambio te obliga a adaptarte y a abordar tus puntos débiles, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estoy seguro de que esto nos ayudará a evolucionar hasta convertirnos en un equipo aún más formidable de cara al título».

Foiling Base Cádiz: legado para el futuro

Más allá de la competición, la ciudad refuerza su papel como centro formativo con la Foiling Base Cádiz, inaugurada en 2023 e impulsada por SailGP Inspire y el Instituto Municipal de Deportes. Esta instalación fomenta el aprendizaje del foiling entre jóvenes y mujeres deportistas, ampliando la base del deporte en un destino con larga tradición náutica.

La navegante brasileña Martine Grael, primera mujer patrona en el campeonato y también embajadora de Rolex, puso el foco en el valor de la formación: «Es muy importante inspirar a la próxima generación porque aún hay mucho por hacer en este deporte y más allá. Estoy deseando contribuir a acelerar este cambio y formar parte de la evolución de la vela. Es un momento emocionante para ser navegante».

Con la llegada del SailGP, Cádiz se confirma como un epicentro global de la vela, capaz de combinar deporte de élite, innovación y compromiso social. Un espectáculo único que, una vez más, colocará un año más a la bahía gaditana en el escaparate internacional.