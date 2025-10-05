Cádiz sigue siendo la asignatura pendiente del equipo español de SailGP. Es el gran evento del año, y el público tanto de Cádiz como el llegado desde distintos puntos de España vibra como el que más, pero aunque se intentó e incluso se soñó tras ganar la primera regata del día, no fue posible aguantar el ritmo, y finalmente el Spain Team SailGP cerraría su participación quinto, con lo que no podía disputar la ansiada final en aguas españolas y ahora ya sólo piensa en el último evento del circuito Rolex SailGP en Abu Dabi, donde se disputará la gran final y de la que el F50 Victoria aún mantiene opciones, ya que está a cuatro puntos de los australianos del Bonds Flying Ross. El Emirates GBR acabaría siendo el campeón en aguas andaluzas al superar en la final a Nueva Zelanda y Alemania.

Recital de España

Después de la irregular jornada del sábado, el domingo había que afinar mucho. La primera prueba del día era primordial y ahí los de Diego Botín dieron un recital en un mano a mano con Australia y Nueva Zelanda, dos de los equipos más experimentados. El momento clave fue en el segundo paso por sotavento, cuando los dos barcos oceánicos optaron por la boya de la izquierda y los españoles por los la más cercana a tierra. Acertaron y ganaron con autoridad.

Esto ponía las cosas bien, aunque la segunda prueba seguía siendo clave para el devenir del evento, pero no tuvieron la agilidad de la prueba anterior en un campo de regatas que volvió a estar complicado con viento suave pero con más ola, y ahí había que afinar mucho y no fue posible volver a repetir éxito y entraban en séptima posición, con lo que las posibilidades de estar en la final se diluían como un azucarillo en el café. Francia fue quién se llevaría victoria en esta prueba.

Ya la séptima y última manga antes de la final, y aunque el equipo español llegó a ir cuarto, no pudo aguantar en el grupo de cabeza y volvería repetir un séptimo puesto, que no le sirvió para mucho, ya que que se quedaba fuera de la final, pero como mal menor y pensando en Abu Dabi, le recortaba un punto a Australia que entraba justo por detrás. Mudabala Brazil era quien se llevaba el testimonial triunfo de la última prueba.

Quien no tuvo su día fue el primer líder, el Rockwool Denmark, que pasó de ser líder sólido a quedar fuera de la final, lo que demuestra que en SailGP se puede pasar de la euforia a la decepción en un abrir y cerrar de ojos.

Fletcher supera a Burling

La final entre Emirates GBR, Team Germany by Deutsche Bank y Black Foils estuvo muy disputada con un primer dominio de los de Peter Burling, en mitad de regata fue Dylar Fletcher quien tomaría el control para acabar ganando la prueba, mientras que los de Erik Heil, que llegaban a Cádiz tras ganar el anterior evento disputado en Ginebra, serían terceros.

De esta forma la ciudad andaluza cerraba el WP World Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz, única prueba del circuito Rolex SailGP en España, sede que está pendiente de su continuidad de cara a las las próximas temporadas.

