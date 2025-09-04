Cádiz podría perder SailGP por falta de compromiso de la Junta de Andalucía

La flota de SailGP en el puerto de Cádiz en una de las pasadas ediciones

El futuro del Gran Premio de España de SailGP en Cádiz está en el aire. A falta de apenas un mes para que se celebre el evento, la continuidad o no en la capital gaditana de la regata de barcos voladores más importante del mundo depende del respaldo económico de la Junta de Andalucía, principal patrocinador del evento desde que en 2021 la Bahía se estrenara en el circuito.

El Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial ya han confirmado a la organización su compromiso de apoyo para una nueva edición, pero sin la aportación autonómica el acuerdo no es viable. Y la lentitud de la Junta en comprometerse a seguir financiando al mismo nivel la prueba, abre la puerta a que la regata pueda 'volar' hacia otro destino.

En este contexto, la ciudad de Valencia gana fuerza como alternativa. La capital del Turia no logró hacerse con la Copa América de 2027, frustrada por la DANA que paralizó su candidatura cuando lo tenía todo a favor. Ahora, con la infraestructura y la experiencia de haber albergado grandes competiciones internacionales, se presenta como seria candidata a quedarse con el SailGP a partir de 2026.

Según datos de la consultora Deloitte, la última edición del SailGP en la Bahía, celebrada en 2023, dejó un impacto económico de 97 millones de euros, además de una repercusión mediática sin precedentes para la ciudad y la región.

Nunca antes Cádiz había acogido un evento deportivo de semejante nivel, capaz de situar a la Bahía en el escaparate internacional de la vela de alta competición y atraer a miles de visitantes cada otoño.

El posible traslado del evento también podría arrastrar consigo a la Foiling Base de Cádiz, creada como centro de referencia para el desarrollo de esta nueva modalidad náutica. Si SailGP cambia de sede, la estructura podría seguirle los pasos y mudarse a Valencia, lo que supondría un golpe para la proyección deportiva y turística de Cádiz.

Por ahora, la incógnita sigue abierta. La pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que deberá decidir si mantiene su apuesta por un evento que ha convertido a la Bahía de Cádiz en referencia mundial del deporte de la vela, o deja que sea otra ciudad quien recoja el testigo.