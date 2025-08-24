El Brujo gana el undécimo catavino de oro

La tripulación del Brujo en la Semana Náutica de El Puerto de Santa María

El 'Brujo' de Federico Linares (RCN Cádiz) de Fede Linares volvió a demostrar su hegemonía en la vela de crucero al proclamarse vencedor absoluto de la 54ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María, logrando así su undécimo Catavino de Oro. El Grand Soleil 37, dirigido por Linares y Juan Luis Páez, esperó hasta la séptima y última manga para sellar una victoria que siempre estuvo bajo amenaza de rivales de enorme nivel. El triunfo llega apenas unos días después de que la tripulación gaditana se adjudicara también la 31ª Regata Juan de la Cosa, confirmando su extraordinario momento de forma.

El subcampeonato fue para el Swan 42 'MarAmigo' de Basilio Marquínez y Nacho Zalvide (CN Sevilla/RCM Punta Umbría), que llegó con opciones reales hasta el último tramo de la jornada final. El tercer puesto lo ocupó el BH41 'Escuela de Navegación Taboga' (RCN Cádiz), con Pablo Guitian como líder táctico de una tripulación que brilló durante toda la semana.

Fuera del podio, pero separados por apenas un punto, quedaron el Grand Soleil 42 'Solerig 6' de Ignacio Colmenares (RCM Sotogrande), con Dani Cuevas en la táctica, y el Sinergia 40 portugués 'Bamak' de Rodrigo Vargas (CN Almada).

La tensión se mantuvo hasta el desenlace. Tras seis pruebas, el 'Brujo' lideraba la general gracias al descarte de un quinto puesto, pero con apenas dos puntos de ventaja sobre el 'Mar Amigo', que ganó la primera manga del día por solo dos segundos. Con todo abierto, la séptima prueba fue decisiva: Linares y su tripulación tiraron de jerarquía y firmaron un recorrido impecable para imponerse con autoridad, por delante de 'Bamak', 'MarAmigo' y 'Solerig 6'.

En el resto de clases en ORC 2 victoria del 'Escuela de Navegación Taboga' y en ORC 4 'Inconveniente'.

Los Trofeos Vistahermosa de la regata costera del sábado fueron para 'Escuela de Navegación Taboga' en ORC y para 'Tecno Fibra-Caballo Loco' en Crucero Familiar.

La jornada final estuvo marcada por las condiciones de viento más suaves de toda la semana, lo que aumentó aún más la tensión competitiva en una de las ediciones más igualadas y emocionantes de la decana de la vela de crucero en España.