El Brujo gana su novena Regata Juan de la Cosa

El 'Brujo', del armador Fede Linares (RCN de Cádiz), se proclamó vencedora de la 31ª Regata Juan de la Cosa, disputada en aguas de la bahía gaditana. El Grand Soleil 37 se llevó el título gracias a su regularidad, firmando dos segundos puestos en la jornada final que, sumados al resultado anterior, le permiten levantar por novena vez el trofeo que rinde homenaje al navegante y cartógrafo español.

Dirigidos por el propio Linares y Juan Luis Páez, los 'Brujos' supieron mantener la constancia necesaria para contener la presión de una flota de gran nivel. Su ventaja de cinco puntos en la general deberá refrendarse en la 54ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María, que continuará hasta el domingo 24.

El Swan 42 'MarAmigo', de Basilio Marquínez y Nacho Zalvide, fue segundo tras imponerse en la primera prueba y sumar un tercer puesto en la segunda, empatando en tiempos con el 'Brujo'. El podio lo completó el portugués 'Bamak', que cedió terreno con un séptimo y un sexto, imponiéndose en el desempate al 'Solerig 6' de Ignacio Colmenares.

En ORC y Crucero Familiar, destacaron los triunfos de 'Mar Amigo' en ORC 1, 'Escuela de Navegación Taboga' en ORC 2, el propio 'Brujo' en ORC 3, 'Inconveniente' en ORC 4 y 'Tecno Fibra-Caballo Loco' en Crucero Familiar. El premio Sistema Bou fue para 'Sálvora' y 'Solerig 6'.

El viento, que apenas alcanzó los 10 nudos, marcó una jornada táctica con recorridos costeros y barlovento/sotavento, seguidos desde la playa por numerosos veraneantes.

La entrega de premios se celebró en la Bodega Caballero, patrocinador principal del evento. La emoción continuará este fin de semana en la Semana Náutica de Cruceros, con clasificaciones comprimidas al máximo y muchos candidatos al ansiado Catavino de Oro.