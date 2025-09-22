El británico Seriousfun es el primer líder en Barcelona

La primera serie de las International Barcelona Winter Series de J70 se disputó este fin de semana en aguas de la ciudad condal. Las jornadas de viernes y sábado ofrecieron un marco casi perfecto para la navegación: sol, buena temperatura, mar en calma y vientos suaves de entre 2 y 10 nudos, que rolaron del 125 al 180. Sin embargo, el domingo la meteorología dio un giro radical. Una tormenta a primera hora dejó la costa sin viento y obligó al comité de regatas a suspender todas las pruebas tras un largo aplazamiento en tierra hasta las 13:00 horas. De las doce mangas previstas, se disputaron finalmente ocho.

El gran vencedor fue el británico Seriousfun, el más regular de la flota y capaz de sumar cuatro victorias parciales. Le siguió en el podio el equipo local Bodegas Can Marlés, que comenzó liderando tras la primera jornada, pero no logró mantener el ritmo de los ingleses. El tercer puesto fue para los canarios del HSN Sailing Team, que vieron comprometidas sus opciones tras un fuera de línea en la tercera manga del sábado, pese a anotarse también dos triunfos parciales.

La regata, organizada por el Real Club Náutico de Barcelona, reunió a 10 equipos de Reino Unido, Francia y España. Aunque la inscripción superaba los 25 barcos, muchos equipos se reservaron para la segunda serie, que se celebrará del 3 al 5 de octubre y que coincidirá con la Copa de España de J70. En esa cita se espera la participación de más de 30 unidades, incluidas algunas de las tripulaciones más potentes de la flota nacional como el MarNatura de Luis Bugallo, los Abriles Verde y Rojo de los hermanos Pérez Canal, Bodegas Villanueva o el mallorquín Patakin de Luis Albert, subcampeón de Europa.

