El Bribon del Rey Juan Carlos conquista su cuarto Mundial

El «Bribon», patroneado por el Rey Don Juan Carlos, ha vuelto a hacer historia en la vela internacional al proclamarse campeón del mundo de la clase 6 Metros en el campeonato celebrado en Oyster Bay (Nueva York, EE. UU.). Con este triunfo, el equipo suma su cuarto título mundial en nueve años, consolidándose como referente absoluto de esta prestigiosa categoría.

La victoria fue celebrada en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, donde el monarca emérito recibió el trofeo acompañado por toda la tripulación y por su hija, la Infanta Doña Elena. El galardón permanecerá durante los próximos dos años en el Real Club Náutico de Sanxenxo, hasta que en 2027 se dispute en Helsinki (Finlandia) la próxima edición del mundial.

Los títulos mundiales logrados por el «Bribon» han llegado en cuatro escenarios históricos de la vela: En Vancouver (Canadá) en 2017, Hanko (Finlandia) en 2019, Cowes (Reino Unido) en el 2024 y el último Oyster Bay (Estados Unidos) en este 2025.

La tripulación que acompañó al Rey Don Juan Carlos estuvo compuesta por nombres de gran prestigio como Pedro Campos, Jane Abascal, Ross Macdonald, Alberto Viejo, Roi Álvarez, David Louzao y Eduardo Marín.

«Este triunfo es el resultado de un gran trabajo en equipo y de la entrega de todos los que han formado parte del Bribon a lo largo de los años», destacó Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, entidad que ha sido base y motor de este éxito.

El «Titia», subcampeón del mundo

La celebración española en Oyster Bay se completó con el éxito del «Titia», también con grímpola del RCN de Sanxenxo. Armado por Mauricio Sánchez-Bella y Alicia Freire, firmó una remontada espectacular para proclamarse subcampeón del mundo.

Además, el equipo gallego sumó un reconocimiento individual: Alicia Freire recibió el Trofeo Lucie, que distingue a la mejor tripulante femenina del campeonato, reforzando la proyección internacional de la Liga Española de 6 Metros, que cada temporada reúne a la élite en la ría de Pontevedra.

Con este cuarto título, el «Bribon» confirma el compromiso del Rey Don Juan Carlos con un deporte al que ha estado siempre vinculado. Su trayectoria, junto con la de regatistas y clubes como el RCN de Sanxenxo, sitúa a España en un lugar destacado dentro de la vela mundial, combinando tradición, excelencia y un palmarés difícil de igualar.

