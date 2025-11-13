Las Barcelona Winter Series llegan al ecuador

La tercera cita de las Barcelona J70 Winter Series, que en esta ocasión será también Campeonato de Cataluña de la clase J70 se celebrarán del 14 al 16 de noviembre, . organizadas por el Reial Club Nàutic de Barcelona (RCNB) con la colaboración de la Federació ... Catalana de Vela y la Asociación Española de la Clase J70.

Un total de 28 embarcaciones procedentes de 10 países —Portugal, Suiza, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Hungría, Austria, Francia, Dinamarca y España— se disputarán la victoria en tres jornadas de competición en aguas de la capital catalana.

Las J70 Winter Series 2025–2026 llegan a su ecuador con un ranking provisional muy ajustado. El HSN Sailing Team (RCNB/RCNGC) lidera la clasificación tras las dos primeras citas, seguido de Bodegas Can Marlès (CN Vilanova) y Let it Be (RCN Dénia). Completan el Top 5 Correa Kessler y Cobra (RCNB).

El programa deportivo contempla hasta 12 pruebas, con un máximo de cuatro mangas por día. Según el reglamento, para que el Campeonato de Cataluña sea válido deberán completarse al menos dos pruebas.

La actividad comenzará el viernes 14 de noviembre, con la reunión de patrones a las 11:00 h y la primera señal de atención prevista para las 13:30 h. El sábado 15 y el domingo 16, la flota volverá al agua con salida programada a las 12:00 h.

La competición concluirá el domingo 16 a las 18:30 h, con la ceremonia de clausura y entrega de trofeos que se celebrará en la terraza del RCNB.