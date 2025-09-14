El Baleària se estrena con victoria en casa

La tripulación femenina del RCNP celebrando su victoria en aguas de la bahía de Palma

El Balearia (RCN Palma) se proclamó este domingo vencedor de la etapa de Palma de la Liga Iberdrola de Vela Femenina, tras imponerse en unas emocionantes Medal Races que cerraron la cuarta cita del circuito nacional. El equipo local, formado por Susana Bestard, Lucía Busquets, Irene Pérez Fontan, Gina Golantonio y Teresa Bestard, se estrenaba como tripulación y logró imponerse con autoridad en aguas de la bahía de Palma.

La jornada comenzó con cinco enfrentamientos del round robin, que definieron a los seis equipos clasificados para las Medal Series. El Balearia accedió como líder con cinco puntos de ventaja, seguido por el Solgreen (RCN Valencia – CN Arenal) y el CN Vilanova, ambos empatados. También se clasificaron el RCN Gran Canaria, el CN Arenal y el RCMA–RSC.

Por primera vez en la Liga Iberdrola, las Medal Series se disputaron con tres pruebas puntuables y no descartables, lo que añadió emoción al desenlace. Con un cuarto y dos segundos puestos en esas mangas decisivas, el Balearia logró mantener su liderato y levantar el trofeo de la etapa.

«Nos sentimos muy felices y muy contentas de este resultado. Es nuestro primer evento de la Liga Iberdrola y ha sido en casa. Hemos disfrutado al máximo y esperamos poder disputar próximas citas del circuito», declaró Irene Pérez Fontan en representación del equipo.

El Solgreen, patroneado por Elena de Tomás, se colgó la plata en Palma, manteniéndose como líder de la clasificación general de la Liga Iberdrola. El CN Arenal, con las campeonas del mundo de 420 Neus Fernández y Martina Gomila en sus filas, completó el podio tras escalar dos posiciones en la jornada final.

El Real Club Náutico de Palma, que debutaba como sede en la Liga Iberdrola, ofreció un evento de gran nivel organizativo, apoyado en la experiencia de la Women's Cup de la Copa del Rey Mapfre y utilizando los monotipos Blue Sail 24 con tripulaciones de cinco regatistas.

La Gran Final de la quinta edición de la Liga Iberdrola, que además ostenta el título oficial de Campeonato de España de Vela Femenina, se disputará del 10 al 12 de octubre en Calpe (Alicante). A diferencia de las etapas anteriores, contará con tres días de competición y decidirá a las campeonas nacionales de 2025.

El circuito femenino, organizado por la Real Federación Española de Vela, ha pasado ya por Getxo (marzo), Altea (abril), Las Palmas de Gran Canaria (mayo) y Palma (septiembre), consolidándose como plataforma de impulso y desarrollo del talento femenino en la vela española.

