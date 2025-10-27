Badalona se prepara para su gran regata de cruceros

La Golden Cup 2025, que se celebrará desde el viernes día 31 de octubre al domingo 2 de noviembre presenta ya un elenco de 59 equipos y Port de Badalona se prepara para acoger a más de 250 regatistas. Visto el éxito de la última ... edición, en el que la regata acogió el Campeonato de Catalunya de ORC, sumando así la flota de regatas técnicas cortas a la flota de navegación de altura, asidua a la prueba, y superando todos los récords precedentes de participación, para este año se ha decidido mantener el doble formato.

El viernes la flota zarpará en una regata de altura para realizar la prueba de 60 millas, el sábado 1 de noviembre será el turno de la flota de ORC que realizará varias pruebas cortas barlovento-sotavento y el evento se cerrará el domingo 2 de noviembre con la regata costera de unas 18 millas náuticas en la que ambas flotas competirán en el mismo campo de regata frente al litoral badalonés.

El listado de inscritos presenta un alto nivel competitivo. Por un lado, destacar la participación del Formula X, nuevo modelo X41 Race del astillero danés, que viene de alzarse este verano en Estonia con el título de Campeón del Mundo ORC, mostrando un dominio aplastante en el nuevo formato de los mundiales de vela que aúna, al igual que la Golden Cup, regatas de altura, costeras y bastones. Por otro lado, entre la flota de equipos mallorquines venidos a competir a Badalona, destaca el Jau!, el nuevo J36, reciente evolución del astillero estadounidense del mítico J112, doble ganador del mundial de ORC y ganador también del campeonato europeo. A la rueda estará Guillermo Altadill, uno de los grandes navegantes de altura del país, que, con 2 participaciones en la Volvo Ocean Race y 2 en la Whitbread, cuenta con 6 circunnavegaciones y 18 cruces del Atlántico a su popa. Otro ilustre navegante que estará presente en la Golden Cup Badalona es Iñaki Castañer, en cuyo palmarés destacan 10 títulos mundiales en diferentes categorías, 12 travesías atlánticas y 10 títulos nacionales. El madrileño competirá a bordo del Intrigue, un Swan 56 de Joaquín Verona que logró la tercera plaza en la Giraglia 2024.

El equipo del Yellow Rose, X35 de Marten Jan Ringers, también ha confirmado su participación para defender el título que ostentan como vigentes campeones de la Golden Cup Badalona en las dos últimas ediciones. Los holandeses del Yellow Rose son la punta de lanza de una creciente participación de equipos del norte de Europa y que en esta edición estarán liderados por Frans Rodenburg, a bordo del Elke, Wim Vandersande del Saiola X, Jan-Pieter Botman del Tramendu y Glenn de Brouwer con el Diabolic.

La Golden Cup Badalona pondrá el broche final al Circuito Regatas Ausmar 2025 y decidirá el ganador entre los 22 equipos en liza. Además, la regata larga será puntuable para el Campeonato de Cataluña ORC de Altura.

La Golden Cup Badalona es un buque insignia del proceso de reapertura de Badalona al mar y de la transformación urbanística que está llevando a cabo el consistorio en su litoral de la mano de Port de Badalona. La dimensión social del evento es un elemento fundamental, tanto por la acogida que brinda a los propios regatistas como por la implicación de la sociedad badalonesa. Así, como gran novedad de esta edición y con el objetivo de reunir a los regatistas en un ambiente distendido y acercar a la ciudadanía de Badalona al mar y a su puerto, el sábado 1 de noviembre se celebrará una fiesta de tardeo para todas las tripulaciones, abierta a la participación de los badaloneses y las badalonesas, con música de los años ochenta y con la castañada como motivo de fondo.